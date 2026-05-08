GNOC : Dakar devient le cerveau numérique de l’Afrique, Sonatel affiche ses ambitions de puissance technologique

10 ans après son lancement à Dakar, le Global Network Operations Center (GNOC) du Groupe Sonatel s’impose comme l’un des plus grands centres de supervision télécoms du continent africain. Devant autorités, partenaires et acteurs du numérique, le Directeur général de Sonatel, Brelotte Ba, a célébré « un pari audacieux devenu un grand succès ». Depuis Dakar et Abidjan, des ingénieurs africains pilotent désormais 24h/24 les réseaux des filiales Orange en Afrique, garantissant connectivité, qualité de service et résilience numérique pour des millions d’usagers.







Au cœur des échanges, la souveraineté numérique africaine. Pour le DG de l’ARTP, Dahirou Thiam, ancien acteur du projet, le GNOC représente aujourd’hui « un centre d’excellence » capable de gérer les réseaux de plusieurs pays depuis le Sénégal. Le régulateur a salué un partenariat stratégique entre Orange et Huawei qui, selon lui, contribue au développement des compétences locales, à l’amélioration de la qualité de service et à la modernisation des infrastructures numériques. Il a également insisté sur les efforts engagés pour rendre les services plus accessibles aux consommateurs grâce au partage d’infrastructures et aux innovations technologiques.







Même satisfaction du côté du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Représentant le ministre Alioune Sall, le Secrétaire général Serigne Ahmadou Bamba Sy a affirmé que le GNOC constitue désormais un levier majeur du “New Deal Technologique” voulu par les autorités sénégalaises. Supervisant les réseaux de 12 pays et plus de 100 millions de clients, cette infrastructure place le Sénégal au centre des enjeux numériques africains. Intelligence artificielle, cybersécurité, 5G, formation d’ingénieurs, pour les autorités, Sonatel démontre sa capacité à anticiper les mutations technologiques et à accompagner la transformation digitale du pays.







Au delà des discours officiels, cette célébration des dix ans du GNOC révèle surtout une ambition claire, faire du Sénégal une plateforme technologique incontournable en Afrique. Entre innovations, montée en compétence des ingénieurs locaux et investissements massifs, Sonatel entend consolider son leadership dans un secteur où la bataille de la connectivité et de la donnée devient stratégique.

