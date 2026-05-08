«Mauvaise foi», «cacophonie»: en RDC, l’opposition continue de tancer un éventuel troisième mandat du président


«Mauvaise foi», «cacophonie»: en RDC, l’opposition continue de tancer un éventuel troisième mandat du président
Le chef de l’État congolais a ouvert la porte le 6 mai 2026 à un éventuel troisième mandat à l'issue d'un référendum constitutionnel, et à un report de l'élection présidentielle prévue en 2028 si le conflit dans l'est de la RDC devait se poursuivre. Au pouvoir depuis 2019, Félix Tshisekedi, 62 ans, arrivera au terme de son second mandat en 2028. La Constitution du pays place la limite à deux mandats présidentiels. Ces annonces ont suscité la vindicte de plusieurs partis d’opposition qui ont dénoncé des paradoxes.
 

Félix Tshisekedi s'est dit prêt mercredi soir pour un troisième mandat, si les Congolais le demandent. Les réactions de l'opposition n'ont pas tardé, en RDC  et à l'étranger.

Hervé Diakiesé, porte-parole du parti Ensemble pour la République, joint par Patient Ligodi, dénonce : « Il prétend qu'il va rester sans organiser les élections [dont la présidentielle, prévue en 2028, NDLR] parce que le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ne sont plus sous le contrôle sécuritaire du pouvoir central. Mais en même temps, il dit qu'il peut quand même rester en fonction en changeant la Constitution pour avoir un pseudo troisième mandat, sur base d'un référendum qui sera organisé en dehors du Nord-Kivu et du Sud-Kivu [provinces dont des pans sont contrôlés par le groupe politico-militaire AFC/M23, NDLR]. Donc, déjà, ces paradoxes-là démontrent la mauvaise foi et le caractère anticonstitutionnel de sa démarche. »

« Il est dans un paradoxe »

L'opposant, membre du parti de Moïse Katumbi, poursuit : « De la même manière, il prétend que la Constitution devrait de toute façon être changée parce qu’il y a le contrat avec les Américains qui l'y obligerait, ce qui est un mensonge total. Il est dans un paradoxe : un pouvoir qui s'est présenté comme souverainiste en disant que la Constitution que nous avons est une constitution des étrangers, va maintenant accepter de changer la Constitution parce qu'on a signé un contrat avec des étrangers. Aucune disposition de la Constitution n'est modifiable du simple fait qu'on signe des accords commerciaux. »


En RDC, les précédentes modifications de l’actuelle Constitution ont été adoptées par le Parlement. Mais elles ne concernaient pas les articles dits « verrouillés », notamment ceux liés à la durée et au nombre de mandats présidentiels. D’où l’idée, dénonce l’opposition, de passer cette fois par le référendum.

 

« Une contradiction »

Francine Muyumba Nkanga, ancienne sénatrice et cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) – la formation de l'ex-président Joseph Kabila, sanctionné fin-avril par les États-Unis et condamné à mort par contumace en septembre 2025 à Kinshasa – estime également que les déclarations de Félix Tshisekedi sont pleines de paradoxes et de contradictions. « La Constitution de la RDC a été présentée par l’UDPS [Union pour la démocratie et le progrès social, parti de Félix Tshisekedi, NDLR] comme une constitution de l'étranger qu'il fallait, selon eux, congoliser. Aujourd'hui, le président Tshisekedi évoque un processus constitutionnel sous impulsion extérieure. Donc cette contradiction traduit une véritable cacophonie politique, à mon humble avis », souligne-t-elle au micro d’Alexandra Brangeon.

« S'agissant des élections de 2028, on nous explique aujourd'hui qu'il serait impossible de les organiser parce que le pays est en guerre. Pourtant, il convient de rappeler que le deuxième mandat du président Tshisekedi a été obtenu précisément dans ce même contexte de guerre en 2023. Sans oublier qu'il a également évoqué l'organisation éventuelle d'un référendum constitutionnel. Mais comment organiser un tel processus en excluant une partie des Congolais ? Si un référendum peut être organisé en période de guerre concernant la Constitution, pourquoi les élections destinées à permettre l'alternance démocratique deviendraient elles impossibles ? », interroge-t-elle.

La RDC et le Rwanda ont signé début décembre à Washington un fragile accord de paix sous l'égide du président américain Donald Trump, qui n'a pas mis fin aux combats dans l'est où une myriade de groupes armés sont parfois utilisés comme intermédiaires par les belligérants. Cet accord comporte une contrepartie économique visant à assurer à l'industrie de pointe américaine un approvisionnement en minerais stratégiques dont les sous-sols congolais regorgent.

 
Autres articles
Vendredi 8 Mai 2026
RFI



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assemblée nationale : Les députés de la majorité confirment le vote modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral

Assemblée nationale : Les députés de la majorité confirment le vote modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral - 09/05/2026

Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet...

Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet... - 09/05/2026

Meeting de Diomaye à Mbour : des audiences avec les maires annulées à la dernière minute, la tension politique monte d’un cran...

Meeting de Diomaye à Mbour : des audiences avec les maires annulées à la dernière minute, la tension politique monte d’un cran... - 09/05/2026

Saisine sur les articles L.29 et L.30 du Code électoral :

Saisine sur les articles L.29 et L.30 du Code électoral : "L'urgence d'une nouvelle ingénierie constitutionnelle" (Assane Diop, RV) - 09/05/2026

L’AXE DAKAR-DELHI: UNE VISION POUR S’ÉPANOUIR, UNE VISION À CONCRÉTISER

L’AXE DAKAR-DELHI: UNE VISION POUR S’ÉPANOUIR, UNE VISION À CONCRÉTISER - 09/05/2026

Séduction Virtuelle et escroquerie : Un

Séduction Virtuelle et escroquerie : Un "faux" procureur tombe à Thiès - 09/05/2026

MBACKÉ - Kaël étrenne sa première ferme agrosylvopastorale .

MBACKÉ - Kaël étrenne sa première ferme agrosylvopastorale . - 09/05/2026

VBG dans les médias : Des journalistes dotés d’outils pour un traitement médiatique sensible au genre

VBG dans les médias : Des journalistes dotés d’outils pour un traitement médiatique sensible au genre - 08/05/2026

Seconde lecture du Code électoral : Takku Wallu Sénégal fustige le forcing du président de l’Assemblée nationale

Seconde lecture du Code électoral : Takku Wallu Sénégal fustige le forcing du président de l’Assemblée nationale - 08/05/2026

Journalisme: Le directeur du Cesti, Mamadou Ndiaye réélu à la tête du Réseau Théophraste

Journalisme: Le directeur du Cesti, Mamadou Ndiaye réélu à la tête du Réseau Théophraste - 08/05/2026

Hajj 2026 : le dispositif « Tarik Makka » déployé avec Air Sénégal pour faciliter le voyage des pèlerins

Hajj 2026 : le dispositif « Tarik Makka » déployé avec Air Sénégal pour faciliter le voyage des pèlerins - 08/05/2026

Linguère : un probable litige foncier entre Kamb et Warkhokh autour de 9 hectares, les populations réclament une délimitation claire

Linguère : un probable litige foncier entre Kamb et Warkhokh autour de 9 hectares, les populations réclament une délimitation claire - 08/05/2026

Cryptoactifs : 2500 milliards de dollars de capitalisation mondiale, 205 milliards en Afrique subsaharienne

Cryptoactifs : 2500 milliards de dollars de capitalisation mondiale, 205 milliards en Afrique subsaharienne - 08/05/2026

Botswana: mort de Festus Mogae, président du pays de 1998 à 2008

Botswana: mort de Festus Mogae, président du pays de 1998 à 2008 - 08/05/2026

Burundi: la présidentielle aura lieu le 3 mai 2027, annonce la Commission électorale

Burundi: la présidentielle aura lieu le 3 mai 2027, annonce la Commission électorale - 08/05/2026

Le directeur du FBI, Kash Patel, de plus en plus lunatique et paranoïaque depuis les révélations sur son rapport à l’alcool

Le directeur du FBI, Kash Patel, de plus en plus lunatique et paranoïaque depuis les révélations sur son rapport à l’alcool - 08/05/2026

Transformation numérique dans l’espace UEMOA : 248 millions de comptes de monnaie électronique et 1,59 million de points de service

Transformation numérique dans l’espace UEMOA : 248 millions de comptes de monnaie électronique et 1,59 million de points de service - 08/05/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Revue des données existantes pour un meilleur accès aux droits en santé sexuelle et reproductive…

Lutte contre les MGF à Kolda : Revue des données existantes pour un meilleur accès aux droits en santé sexuelle et reproductive… - 08/05/2026

Face à l’évolution des crypto actifs : La BCEAO appelle à une vigilance renforcée des institutions monétaires africaines

Face à l’évolution des crypto actifs : La BCEAO appelle à une vigilance renforcée des institutions monétaires africaines - 08/05/2026

Orange Sénégal lance une nouvelle version de Max it et mise sur Samba Peuzzi pour séduire la jeunesse

Orange Sénégal lance une nouvelle version de Max it et mise sur Samba Peuzzi pour séduire la jeunesse - 08/05/2026

Trump freine l’économie américaine en boycottant le secteur solaire chinois: “Le coût de l’électricité va sans doute bondir”

Trump freine l’économie américaine en boycottant le secteur solaire chinois: “Le coût de l’électricité va sans doute bondir” - 08/05/2026

Des buffles vendus à 580.000 dollars? Le président sud-africain menacé par une polémique

Des buffles vendus à 580.000 dollars? Le président sud-africain menacé par une polémique - 08/05/2026

Violences nocturnes à Thiaroye : à 75 ans, elle aurait orchestré une violente expédition punitive contre un jeune homme

Violences nocturnes à Thiaroye : à 75 ans, elle aurait orchestré une violente expédition punitive contre un jeune homme - 08/05/2026

Prix du pain maintenu à 150 FCFA : les boulangers dénoncent une crise « insoutenable » et brandissent la menace d’un plan d’actions

Prix du pain maintenu à 150 FCFA : les boulangers dénoncent une crise « insoutenable » et brandissent la menace d’un plan d’actions - 08/05/2026

GNOC : Dakar devient le cerveau numérique de l’Afrique, Sonatel affiche ses ambitions de puissance technologique

GNOC : Dakar devient le cerveau numérique de l’Afrique, Sonatel affiche ses ambitions de puissance technologique - 08/05/2026

Abus de confiance à Touba : Souleymane Diop écope de 6 mois ferme et 15 millions Cfa de dommages et intérêts

Abus de confiance à Touba : Souleymane Diop écope de 6 mois ferme et 15 millions Cfa de dommages et intérêts - 08/05/2026

Dakar : L’association des banques centrales africaines pressent le pas vers la souveraineté financière collective

Dakar : L’association des banques centrales africaines pressent le pas vers la souveraineté financière collective - 08/05/2026

Réforme constitutionnelle : Thierno Alassane Sall veut qu’un seul député puisse saisir le Conseil constitutionnel

Réforme constitutionnelle : Thierno Alassane Sall veut qu’un seul député puisse saisir le Conseil constitutionnel - 07/05/2026

Avance Tabaski : Le ministère des Finances dément une information virale sur une baisse des montants

Avance Tabaski : Le ministère des Finances dément une information virale sur une baisse des montants - 07/05/2026

"Brûlé vif" : des innocents lynchés au Mali par amalgame après des attaques jihadistes d'ampleur - 07/05/2026

RSS Syndication