Meeting de Diomaye à Mbour : des audiences avec les maires annulées à la dernière minute, la tension politique monte d’un cran...

Prévu comme un moment fort de proximité avec les élus territoriaux, le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Mbour connaît déjà ses premières zones de turbulence. Selon des informations obtenues par Dakaractu Mbour de sources concordantes, les audiences que le chef de l’État devait accorder à plusieurs maires de la Petite Côte ont finalement été annulées.

Une décision qui suscite déjà interrogations, commentaires et lectures politiques dans les états-majors locaux, au moment où le climat politique national reste marqué par des tensions persistantes et des repositionnements stratégiques.

Alors que Mbour devait servir de vitrine populaire et politique pour le président, cette annulation inattendue risque d’alimenter davantage les spéculations autour des véritables enjeux de cette visite présidentielle. Certains y voient un simple réaménagement d’agenda, d’autres évoquent des calculs politiques liés aux équilibres internes de la mouvance au pouvoir, mais aussi à la bataille de positionnement qui se joue actuellement dans plusieurs collectivités territoriales.

Dans les couloirs politiques de Mbour, beaucoup s’interrogent : pourquoi annuler des audiences avec des maires dans une zone considérée comme hautement stratégique sur le plan électoral ? Le message envoyé est-il purement administratif ou profondément politique ?

Cette situation intervient dans un contexte où chaque déplacement du président Bassirou Diomaye Faye est scruté à la loupe, notamment à travers le prisme de ses relations avec certaines figures politiques locales et de l’évolution des rapports de force au sein du pouvoir.

À Mbour, ville carrefour et symbole politique majeur de la Petite Côte, ce déplacement présidentiel était perçu comme une occasion de rassemblement, mais également comme un test grandeur nature de la capacité du régime à consolider ses soutiens locaux.

L’annulation des audiences risque désormais d’ouvrir un nouveau débat politique, à quelques heures d’un meeting qui s’annonce déjà très suivi.