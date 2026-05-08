Linguère : un probable litige foncier entre Kamb et Warkhokh autour de 9 hectares, les populations réclament une délimitation claire

Un différend foncier serait-il en train de naître entre les communes de Kamb et Warkhokh, dans le département de Linguère ? La question alimente actuellement les débats au sein des populations de ces deux collectivités territoriales autour d’une superficie de 9 hectares.



Selon le maire de Kamb, Birame Ba, cette parcelle de 9 hectares a été attribuée en 2024 à une entreprise de la place par le conseil municipal de sa commune. À l’en croire, les terres concernées se trouvent bel et bien dans les limites administratives de Kamb.



L’édile précise que le recensement de cette superficie a été effectué à l’aide du GPS. D’après lui, les 9 hectares sont situés dans la zone dénommée « Ndiaww-Ndiarno », à cheval entre les communes de Kamb et de Warkhokh.



Toujours selon Birame Ba, l’entreprise bénéficiaire exploite une carrière de latérite rouge, une activité qui profiterait aux populations riveraines grâce au recrutement de plusieurs habitants comme employés.



Joint au téléphone, le maire de Warkhokh, Yoro Sow, actuellement en deuil, s’est montré prudent. « Je ne peux rien avancer pour le moment. Il faut d’abord que je me déplace sur les lieux avant de réagir à cette situation », a-t-il déclaré.



Pendant ce temps, l’association Fedde Somme/Yiti, dirigée par Gondiol Ka, réclame également la propriété des 9 hectares, estimant que ces terres relèvent de la commune de Warkhokh.



Face à cette situation, l’association a adressé une demande d’autorisation au préfet de Linguère pour l’organisation d’une manifestation avec port de brassards rouges prévue le samedi 23 mai 2026 à Somme/Yiti.



Dans sa correspondance adressée à l’autorité administrative, Fedde Somme/Yiti dénonce les activités de certaines entreprises de construction routière qui, selon elle, extraient de la pierre rouge dans plusieurs localités sans réhabiliter les sites exploités conformément aux normes environnementales en vigueur au Sénégal.



« Selon les villageois, de larges cratères constituant des dangers mortels pour les animaux ont été laissés sur place », souligne la lettre.



L’association affirme également avoir été informée d’un empiètement présumé de la commune de Kamb sur les terres de Warkhokh.



Dans ce contexte, Fedde Somme/Yiti appelle l’administration territoriale à régler définitivement ce différend à travers « une délimitation claire et nette entre les deux communes ».



L’organisation regrette par ailleurs l’absence de retombées significatives pour les villages concernés malgré l’exploitation des carrières. Elle cite notamment le manque d’infrastructures de base telles que des cases de santé ou des lampadaires solaires.



Pour rassurer les autorités, Fedde Somme/Yiti affirme que la manifestation se déroulera dans le respect des lois et sans perturbation de la voie publique.



L’association annonce enfin vouloir convier la presse nationale et internationale afin de médiatiser sa cause.



Interrogé sur cette demande de manifestation, le préfet de Linguère a indiqué ne pas encore avoir connaissance d’une telle activité.

