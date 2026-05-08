Linguère : un probable litige foncier entre Kamb et Warkhokh autour de 9 hectares, les populations réclament une délimitation claire


Linguère : un probable litige foncier entre Kamb et Warkhokh autour de 9 hectares, les populations réclament une délimitation claire

Un différend foncier serait-il en train de naître entre les communes de Kamb et Warkhokh, dans le département de Linguère ? La question alimente actuellement les débats au sein des populations de ces deux collectivités territoriales autour d’une superficie de 9 hectares.

Selon le maire de Kamb, Birame Ba, cette parcelle de 9 hectares a été attribuée en 2024 à une entreprise de la place par le conseil municipal de sa commune. À l’en croire, les terres concernées se trouvent bel et bien dans les limites administratives de Kamb.

L’édile précise que le recensement de cette superficie a été effectué à l’aide du GPS. D’après lui, les 9 hectares sont situés dans la zone dénommée « Ndiaww-Ndiarno », à cheval entre les communes de Kamb et de Warkhokh.

Toujours selon Birame Ba, l’entreprise bénéficiaire exploite une carrière de latérite rouge, une activité qui profiterait aux populations riveraines grâce au recrutement de plusieurs habitants comme employés.

Joint au téléphone, le maire de Warkhokh, Yoro Sow, actuellement en deuil, s’est montré prudent. « Je ne peux rien avancer pour le moment. Il faut d’abord que je me déplace sur les lieux avant de réagir à cette situation », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’association Fedde Somme/Yiti, dirigée par Gondiol Ka, réclame également la propriété des 9 hectares, estimant que ces terres relèvent de la commune de Warkhokh.

Face à cette situation, l’association a adressé une demande d’autorisation au préfet de Linguère pour l’organisation d’une manifestation avec port de brassards rouges prévue le samedi 23 mai 2026 à Somme/Yiti.

Dans sa correspondance adressée à l’autorité administrative, Fedde Somme/Yiti dénonce les activités de certaines entreprises de construction routière qui, selon elle, extraient de la pierre rouge dans plusieurs localités sans réhabiliter les sites exploités conformément aux normes environnementales en vigueur au Sénégal.

« Selon les villageois, de larges cratères constituant des dangers mortels pour les animaux ont été laissés sur place », souligne la lettre.

L’association affirme également avoir été informée d’un empiètement présumé de la commune de Kamb sur les terres de Warkhokh.

Dans ce contexte, Fedde Somme/Yiti appelle l’administration territoriale à régler définitivement ce différend à travers « une délimitation claire et nette entre les deux communes ».

L’organisation regrette par ailleurs l’absence de retombées significatives pour les villages concernés malgré l’exploitation des carrières. Elle cite notamment le manque d’infrastructures de base telles que des cases de santé ou des lampadaires solaires.

Pour rassurer les autorités, Fedde Somme/Yiti affirme que la manifestation se déroulera dans le respect des lois et sans perturbation de la voie publique.

L’association annonce enfin vouloir convier la presse nationale et internationale afin de médiatiser sa cause.

Interrogé sur cette demande de manifestation, le préfet de Linguère a indiqué ne pas encore avoir connaissance d’une telle activité.

Autres articles
Vendredi 8 Mai 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assemblée nationale : Les députés de la majorité confirment le vote modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral

Assemblée nationale : Les députés de la majorité confirment le vote modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral - 09/05/2026

Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet...

Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet... - 09/05/2026

Meeting de Diomaye à Mbour : des audiences avec les maires annulées à la dernière minute, la tension politique monte d’un cran...

Meeting de Diomaye à Mbour : des audiences avec les maires annulées à la dernière minute, la tension politique monte d’un cran... - 09/05/2026

Saisine sur les articles L.29 et L.30 du Code électoral :

Saisine sur les articles L.29 et L.30 du Code électoral : "L'urgence d'une nouvelle ingénierie constitutionnelle" (Assane Diop, RV) - 09/05/2026

L’AXE DAKAR-DELHI: UNE VISION POUR S’ÉPANOUIR, UNE VISION À CONCRÉTISER

L’AXE DAKAR-DELHI: UNE VISION POUR S’ÉPANOUIR, UNE VISION À CONCRÉTISER - 09/05/2026

Séduction Virtuelle et escroquerie : Un

Séduction Virtuelle et escroquerie : Un "faux" procureur tombe à Thiès - 09/05/2026

MBACKÉ - Kaël étrenne sa première ferme agrosylvopastorale .

MBACKÉ - Kaël étrenne sa première ferme agrosylvopastorale . - 09/05/2026

VBG dans les médias : Des journalistes dotés d’outils pour un traitement médiatique sensible au genre

VBG dans les médias : Des journalistes dotés d’outils pour un traitement médiatique sensible au genre - 08/05/2026

Seconde lecture du Code électoral : Takku Wallu Sénégal fustige le forcing du président de l’Assemblée nationale

Seconde lecture du Code électoral : Takku Wallu Sénégal fustige le forcing du président de l’Assemblée nationale - 08/05/2026

Journalisme: Le directeur du Cesti, Mamadou Ndiaye réélu à la tête du Réseau Théophraste

Journalisme: Le directeur du Cesti, Mamadou Ndiaye réélu à la tête du Réseau Théophraste - 08/05/2026

Hajj 2026 : le dispositif « Tarik Makka » déployé avec Air Sénégal pour faciliter le voyage des pèlerins

Hajj 2026 : le dispositif « Tarik Makka » déployé avec Air Sénégal pour faciliter le voyage des pèlerins - 08/05/2026

Cryptoactifs : 2500 milliards de dollars de capitalisation mondiale, 205 milliards en Afrique subsaharienne

Cryptoactifs : 2500 milliards de dollars de capitalisation mondiale, 205 milliards en Afrique subsaharienne - 08/05/2026

Botswana: mort de Festus Mogae, président du pays de 1998 à 2008

Botswana: mort de Festus Mogae, président du pays de 1998 à 2008 - 08/05/2026

«Mauvaise foi», «cacophonie»: en RDC, l’opposition continue de tancer un éventuel troisième mandat du président

«Mauvaise foi», «cacophonie»: en RDC, l’opposition continue de tancer un éventuel troisième mandat du président - 08/05/2026

Burundi: la présidentielle aura lieu le 3 mai 2027, annonce la Commission électorale

Burundi: la présidentielle aura lieu le 3 mai 2027, annonce la Commission électorale - 08/05/2026

Le directeur du FBI, Kash Patel, de plus en plus lunatique et paranoïaque depuis les révélations sur son rapport à l’alcool

Le directeur du FBI, Kash Patel, de plus en plus lunatique et paranoïaque depuis les révélations sur son rapport à l’alcool - 08/05/2026

Transformation numérique dans l’espace UEMOA : 248 millions de comptes de monnaie électronique et 1,59 million de points de service

Transformation numérique dans l’espace UEMOA : 248 millions de comptes de monnaie électronique et 1,59 million de points de service - 08/05/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Revue des données existantes pour un meilleur accès aux droits en santé sexuelle et reproductive…

Lutte contre les MGF à Kolda : Revue des données existantes pour un meilleur accès aux droits en santé sexuelle et reproductive… - 08/05/2026

Face à l’évolution des crypto actifs : La BCEAO appelle à une vigilance renforcée des institutions monétaires africaines

Face à l’évolution des crypto actifs : La BCEAO appelle à une vigilance renforcée des institutions monétaires africaines - 08/05/2026

Orange Sénégal lance une nouvelle version de Max it et mise sur Samba Peuzzi pour séduire la jeunesse

Orange Sénégal lance une nouvelle version de Max it et mise sur Samba Peuzzi pour séduire la jeunesse - 08/05/2026

Trump freine l’économie américaine en boycottant le secteur solaire chinois: “Le coût de l’électricité va sans doute bondir”

Trump freine l’économie américaine en boycottant le secteur solaire chinois: “Le coût de l’électricité va sans doute bondir” - 08/05/2026

Des buffles vendus à 580.000 dollars? Le président sud-africain menacé par une polémique

Des buffles vendus à 580.000 dollars? Le président sud-africain menacé par une polémique - 08/05/2026

Violences nocturnes à Thiaroye : à 75 ans, elle aurait orchestré une violente expédition punitive contre un jeune homme

Violences nocturnes à Thiaroye : à 75 ans, elle aurait orchestré une violente expédition punitive contre un jeune homme - 08/05/2026

Prix du pain maintenu à 150 FCFA : les boulangers dénoncent une crise « insoutenable » et brandissent la menace d’un plan d’actions

Prix du pain maintenu à 150 FCFA : les boulangers dénoncent une crise « insoutenable » et brandissent la menace d’un plan d’actions - 08/05/2026

GNOC : Dakar devient le cerveau numérique de l’Afrique, Sonatel affiche ses ambitions de puissance technologique

GNOC : Dakar devient le cerveau numérique de l’Afrique, Sonatel affiche ses ambitions de puissance technologique - 08/05/2026

Abus de confiance à Touba : Souleymane Diop écope de 6 mois ferme et 15 millions Cfa de dommages et intérêts

Abus de confiance à Touba : Souleymane Diop écope de 6 mois ferme et 15 millions Cfa de dommages et intérêts - 08/05/2026

Dakar : L’association des banques centrales africaines pressent le pas vers la souveraineté financière collective

Dakar : L’association des banques centrales africaines pressent le pas vers la souveraineté financière collective - 08/05/2026

Réforme constitutionnelle : Thierno Alassane Sall veut qu’un seul député puisse saisir le Conseil constitutionnel

Réforme constitutionnelle : Thierno Alassane Sall veut qu’un seul député puisse saisir le Conseil constitutionnel - 07/05/2026

Avance Tabaski : Le ministère des Finances dément une information virale sur une baisse des montants

Avance Tabaski : Le ministère des Finances dément une information virale sur une baisse des montants - 07/05/2026

"Brûlé vif" : des innocents lynchés au Mali par amalgame après des attaques jihadistes d'ampleur - 07/05/2026

RSS Syndication