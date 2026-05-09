L’AXE DAKAR-DELHI: UNE VISION POUR S’ÉPANOUIR, UNE VISION À CONCRÉTISER

C’est un immense honneur pour moi de servir mon pays à Dakar, une ville qui allie tradition et progrès, alliant à la fois un riche patrimoine culturel et un dynamisme tourné vers l’avenir. Je suis fier de représenter Bharat, la terre du Tiranga, sur cette terre de la Teranga, à un moment charnière où les relations entre l’Inde et l’Afrique s’inscrivent dans une profondeur renouvelée et une clarté stratégique.





Le Sénégal et l’Inde partagent de nombreuses valeurs politiques communes. Ces deux pays sont des sociétés pluralistes — multiethniques, multiconfessionnelles et multilingues. Ce sont deux démocraties et offrent un environnement propice au développement et à l’épanouissement des relations entre leurs peuples.





Nos relations bilatérales sont fructueuses grâce à des relations politiques solides, un engagement commercial et économique vigoureux, à la coopération au développement, aux liens culturels et aux relations cordiales entre nos peuples. Elles englobent la technologie, l’éducation, la culture, la santé, la défense et la sécurité, la coopération au développement et bien d’autres domaines, et ont été renforcées par des interactions au plus haut niveau, notamment lors du sommet des BRICS à Johannesburg en août 2023. S.E.M. M. Venkaiah Naidu, Vice-Président d’alors de l’Inde, s’est rendu au Sénégal en juin 2022. Nos pays collaborent également étroitement au sein des instances internationales pour promouvoir les intérêts du Sud global. Il faut aussi souligner que nous apprécions vivement la participation du Sénégal à l’Alliance solaire internationale (ISA). Le Sénégal a également participé avec enthousiasme aux sommets « La voix du Sud Global » que nous organisons depuis janvier 2023.





De même, l’Inde et l’Afrique sont liées par bien plus que la géographie ou le commerce. Cette relation a été forgée dans le creuset de la lutte anticoloniale et façonnée par des dirigeants qui croyaient profondément en la souveraineté et la dignité des nations du Sud global, et qui prônaient la coopération entre elles. Le Sénégal, sous la vision du Président Léopold Sédar Senghor, et l’Inde, guidée par le Mahatma Gandhi, se sont placés à l’avant-garde de ces idéaux. Aujourd’hui, cet héritage continue de guider notre engagement. En effet, le Sénégal, grâce à son leadership intellectuel et à son attachement à la stabilité, reste un pilier essentiel du partenariat Inde-Afrique, qui se manifeste dans différents secteurs du pays.





Un engagement économique solide et mutuellement bénéfique constitue l’un des principaux piliers de nos relations avec l’Afrique. Nos échanges commerciaux florissants avec le Sénégal renforcent la sécurité alimentaire des deux pays. L’Inde reste attachée à la sécurité alimentaire du Sénégal. Nous sommes le principal fournisseur de riz, un produit essentiel pour la sécurité alimentaire du Sénégal. Les produits pharmaceutiques, les textiles, les carreaux de céramique et les biens d'équipement comptent parmi les autres marchandises provenant de l'Inde. Même pendant la période où l'exportation de riz brisé était suspendue, le Sénégal a été l'un des rares pays autorisés à en importer pour ses besoins de sécurité alimentaire. Le Sénégal bénéficie également d'un accès en franchise de droits ou à tarifs réduits au marché indien pour plus de 98 % des lignes de produits, dans le cadre du régime de préférences tarifaires en faveur des pays les moins avancés (Duty Free Tariff Preference Scheme). La position stratégique du Sénégal et son environnement économique stable en font un partenaire clé pour renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre l'Inde et l'Afrique. Il existe un immense potentiel pour élargir la coopération dans les domaines de l'industrie manufacturière, des services et des infrastructures durables.





Les investissements indiens se développent également à travers l'Afrique. Au Sénégal, les figures de proue sont des géants indiens de longue date tels que Tata et Ashok Leyland, ainsi que des entreprises plus récentes comme Va Tech Wabag, sans oublier les investissements de la diaspora indienne au Sénégal, représentée par des sociétés telles que SenegIndia et plusieurs autres. De nombreux domaines, tels que la médecine traditionnelle, les secours en cas de catastrophe, la protection de l’environnement, l’intelligence artificielle, les infrastructures publiques numériques, les produits pharmaceutiques, les normes réglementaires, l’espace et les technologies de l’information et de la communication, offrent de nombreuses possibilités de coopération mutuellement bénéfique.





Notre partenariat de développement avec le Sénégal reste solide, avec des projets financés dans les domaines de l'électrification rurale, de l'irrigation, de la fourniture d'autobus, de transport d'électricité à haute tension, etc. Des initiatives de renforcement des capacités dans le cadre du Programme indien de coopération technique et économique (ITEC) au financement concessionnel en faveur des infrastructures, de l'agriculture et de la santé, l'aide apportée par l'Inde s'est toujours attachée à autonomiser les communautés locales. L'Inde a toujours investi dans le renforcement des capacités par le biais d'initiatives telles que des programmes de formation, des bourses d'études et des plateformes d'éducation numérique, permettant ainsi aux jeunes africains de mener leurs nations vers l'avenir. Le Centre d'Entrepreneuriat et de Développement Technique (CEDT) à Dakar en est un modèle de réussite. Créé en 2002 avec l'aide de l'Inde, il a formé à ce jour quelque 6 000 étudiants originaires du Sénégal et d'autres pays de la région. À travers l'Afrique, notre collaboration dans le domaine des infrastructures publiques numériques vise à renforcer l'inclusion financière et la transparence de la gouvernance, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique.





L'Inde reconnaît que la paix et la stabilité sont des conditions préalables au développement. Le Sénégal et l'Inde coopèrent notamment dans les domaines de la formation à la défense et de la sécurité maritime. L'Inde finance également un projet de déminage d'un million de dollars américains en Casamance. Des navires de la marine indienne font régulièrement escale à Dakar. L'Inde a participé à la réunion du G7+Amis du golfe de Guinée qui s'est tenue à Dakar en décembre 2023. La coopération entre l’Inde et l’Afrique en matière de défense et de sécurité est un partenariat en pleine expansion, axé notamment sur la sécurité maritime, les exercices militaires conjoints, le renforcement des capacités et le maintien de la paix, entre autres pour lutter contre le terrorisme et la piraterie. Guidée par la vision de S.E. le Premier ministre Narendra Modi intitulée « Progrès mutuel et holistique pour la sécurité et la croissance dans toutes les régions » (MAHASAGAR), elle témoigne de l’engagement de l’Inde en faveur de la paix et de la stabilité à l’échelle mondiale. L’Inde se positionne comme un partenaire engagé.





Les peuples indien et sénégalais sont également étroitement liés par la culture. L’engouement du Sénégal pour le cinéma bollywoodien remonte à plusieurs décennies, sans parler de l’émission populaire « Allo Bombay » diffusée sur 2stvsenegal et consacrée à Bollywood. La danse et la musique bollywoodiennes font souvent partie intégrante des festivités sénégalaises. Le blockbuster indien à succès mettant en vedette Shahrukh Khan a été présenté en avant-première à Dakar. Zeemagic, qui diffuse en français les émissions populaires de la chaîne de divertissement indienne Zee TV, compte un public nombreux et passionné au Sénégal. Des troupes culturelles sénégalaises participent à la Foire internationale de l’artisanat de Surajkund, la plus grande exposition artisanale internationale d’Asie. Un autre lien culturel vieux de plusieurs siècles passe par le textile, avec l’arrivée du coton indien au Sénégal. Il existe également des affinités linguistiques entre le wolof, le sérère et le peul et le tamoul indien, l’une des plus anciennes langues du monde.





Dans le domaine sportif également, les liens se multiplient. De nombreux footballeurs sénégalais évoluent dans des clubs indiens et leurs talents contribuent à rehausser le niveau du football indien. L’Association sénégalaise de yoga, aux côtés d’écoliers, participe avec enthousiasme aux célébrations de la Journée internationale du yoga à Dakar. De même, nous apprécions l’engouement des Sénégalais pour le cinéma, le yoga, la cuisine, la musique et la culture indiens.





C'est sur ces bases solides que l'Inde s'apprête à accueillir une délégation sénégalaise de haut niveau à l'occasion du quatrième Sommet du Forum Inde-Afrique (IAFS-IV), qui se tiendra du 28 au 31 mai 2026 à New Delhi. Depuis sa création en 2008, le Sommet du Forum Inde-Afrique est devenu un modèle exemplaire de coopération Sud-Sud. Il a permis la mise en place d’un modèle de partenariat consultatif, axé sur la demande et respectueux des priorités nationales. Il s’agit d’un partenariat entre égaux, ancré dans l’histoire, la solidarité et une vision commune pour un ordre mondial plus équitable.





Nos dirigeants sont profondément attachés aux relations entre l’Inde et le continent africain. Le Premier ministre indien, S.E. M. Narendra Modi, a énoncé, dans son discours historique prononcé en 2018 devant le Parlement ougandais, dix principes régissant l’engagement de l’Inde envers l’Afrique, axés notamment sur le renforcement des capacités, la coopération au développement, l’ouverture des marchés, la coopération dans le domaine numérique, l’amélioration de l’agriculture africaine, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, ainsi que le respect de la souveraineté.



Fondamentalement, le partenariat Inde-Afrique repose sur une vision commune du monde guidée par la philosophie du « Vasudhaiva Kutumbakam », qui considère le monde comme une seule et même famille. Cette vision façonne notre politique étrangère et a également inspiré la présidence indienne du Groupe des 20 (G20), qui a abouti à l’adhésion de l’Union africaine au G20 lors du sommet de New Delhi en 2023.



Depuis le troisième Sommet IAFS en 2015, auquel le président Macky Sall avait participé, l’Inde et l’Afrique ont connu une transformation profonde et positive. Les relations entre l’Inde et l’Afrique se sont considérablement renforcées dans tous les domaines de coopération. Mais nous vivons également une période de profonds bouleversements géopolitiques. L’Inde et l’Afrique sont toutes deux confrontées à de nouveaux défis. Le système international traverse aujourd’hui une phase de turbulence et d’incertitude. Les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus utilisées comme des armes, la concurrence géopolitique s’intensifie et l’équilibre entre économie et politique évolue de manière imprévisible. La sécurité énergétique et alimentaire est apparue comme la première victime des conflits en cours, tandis que la volatilité du commerce, des flux d’investissement et de l’accès aux technologies a ajouté des niveaux de complexité supplémentaires. La nécessité de diversifier les chaînes d’approvisionnement, de réduire la dépendance excessive et d’assurer une connectivité résiliente est de plus en plus évidente.





Dans ce contexte, on ne saurait trop insister sur l’importance du quatrième Forum international sur l’Afrique et l’Inde (IAFS-IV). Il offrira à l’Afrique et à l’Inde une tribune pour exprimer leurs préoccupations communes et élaborer ensemble des solutions. L’Inde est fermement convaincue que l’essor de l’Afrique est essentiel non seulement pour le continent, mais aussi pour l’équilibre et l’équité de l’ordre mondial. L’Inde et l’Afrique, qui représentent plus d’un tiers de l’humanité, ont la responsabilité de plaider pour un monde multipolaire qui soit juste, représentatif et réactif.





À l’approche de l’IAFS-IV, nous avons l’occasion de transformer nos défis communs en progrès collectifs. Le Sénégal, grâce à son leadership et à sa vision, continuera à jouer un rôle central dans l’orientation de ce parcours. Ensemble, l’Inde et l’Afrique peuvent faire en sorte que le XXIe siècle ne soit pas marqué par la division et l’incertitude, mais par la coopération, la résilience et le développement durable.



L’Inde se tient prête – en tant que partenaire, collaboratrice et amie indéfectible – à accompagner le Sénégal dans la réalisation de sa Vision 2050 et l’Afrique dans sa marche vers l’Agenda 2063.









Vive l’amitié entre le Sénégal et l’Inde !



Vive l’amitié entre l’Inde et l’Afrique !





S.E. M. Dinkar Asthana, Ambassadeur de l’ Inde au Sénégal







