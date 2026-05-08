Violences nocturnes à Thiaroye : à 75 ans, elle aurait orchestré une violente expédition punitive contre un jeune homme

Une affaire aussi troublante qu’inattendue secoue actuellement le quartier Saliou Ndir, à Thiaroye . Une femme âgée de 75 ans, identifiée sous le nom de Khady Sène, est au cœur d’un dossier judiciaire portant sur des faits d’association de malfaiteurs, tentative de meurtre, complicité et vol en réunion avec violences commis la nuit.



Les faits remontent à la nuit du 8 avril 2026. Aux environs de 23 heures, le commissariat de Thiaroye est alerté après l’agression extrêmement violente d’un jeune homme de 27 ans, identifié comme S. Ndiaye.







Une victime retrouvée inconsciente



À leur arrivée sur les lieux, les policiers découvrent la victime grièvement blessée à la tête et inconsciente. Selon les premiers éléments recueillis, le jeune homme aurait été attaqué par un groupe d’environ cinq individus qui l’auraient roué de coups à l’aide de briques avant de lui dérober plusieurs effets personnels.



Le butin emporté comprendrait :



• une somme de 18 000 FCFA

• un téléphone portable

• une bague







Une accusation de vol de moutons à l’origine du drame



D’après les déclarations d’un proche de la victime, l’affaire trouverait son origine dans un différend lié au vol présumé de deux moutons.



Khady Sène aurait accusé le jeune homme d’être impliqué dans cette disparition avant de mobiliser plusieurs individus, parmi lesquels son fils Ousseynou Ndiaye alias “Seikh bi”, décrit comme défavorablement connu des services de police.



Ce dernier aurait, avec d’autres complices dont un certain Bamba Niang alias “Sérère”, participé à l’expédition punitive.







Une traque policière lancée



À l’issue des premières investigations, Khady Sène avait été interpellée puis déférée au parquet pour :



• association de malfaiteurs

• tentative de meurtre

• complicité

• vol en réunion avec violences commis la nuit



Les autres suspects avaient alors pris la fuite.



Mais le 6 mai 2026, exploitant un renseignement opérationnel, les éléments de la Brigade de Recherches ont effectué une descente au domicile de Bamba Niang alias “Sérère”, âgé de 28 ans.



Interpellé puis conduit au poste, ce dernier a tenté de minimiser son rôle, désignant Ousseynou Ndiaye alias “Seikh bi” comme principal auteur des violences.



Malgré ses dénégations, il a été placé en garde à vue tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver les autres membres présumés du groupe.



