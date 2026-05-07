Avance Tabaski : Le ministère des Finances dément une information virale sur une baisse des montants

Le ministère des Finances et du Budget a publié un démenti formel suite à la circulation sur les réseaux sociaux d’un faux communiqué annonçant une réduction de l’avance Tabaski versée aux agents de l’État.







Le document incriminé, présenté sous l’en-tête du ministère, affirmait que « des contraintes budgétaires avaient conduit à revoir à la baisse cette avance, précisant notamment que les enseignants ne recevraient que 50 000 francs CFA. » Le ministère balaie catégoriquement ces allégations. « Aucune mesure de réduction de l’avance Tabaski n’a été prise », indique-t-il, précisant que les paiements ont été effectués conformément aux dispositions en vigueur, sans aucune modification des montants habituellement accordés.







Le département de Cheikh Diba condamne fermement cette pratique de désinformation et appelle les citoyens à ne s’informer qu’à travers les canaux officiels de communication du ministère, notamment son site web finances.gouv.sn et ses comptes sur les réseaux sociaux.

