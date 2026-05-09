Assemblée nationale : Les députés de la majorité confirment le vote modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral

Sous la présidence de El Malick Ndiaye, Assemblée nationale a confirmé, ce samedi 9 mai, le vote portant modification des articles L29 et L30 du Code électoral.



Les députés de la majorité ont ainsi réaffirmé leur position en faveur du texte déjà adopté le 28 avril 2026.



Sur les 165 députés que compte l’hémicycle, 133 ont pris part au vote, dont 35 par procuration. Au total, 128 parlementaires ont voté « pour », contre 5 voix « contre » et aucune abstention.



À l’issue du scrutin, l’Assemblée nationale a donc confirmé le texte délibéré le 28 avril 2026 modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral.



Conformément aux dispositions de l’article 93, alinéa 3 du règlement intérieur de Assemblée nationale du Sénégal, le texte sera transmis au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour promulgation.



Rappelons que le chef de l'Etat avait demandé hier, dans une lettre adréssée au président de l'Assemblée Nationale, El Malick Ndiaye, une seconde lecture de ce projet de loi.

