Séduction Virtuelle et escroquerie : Un "faux" procureur tombe à Thiès

Un quadragénaire qui se faisait passer pour un haut fonctionnaire afin de séduire et manipuler ses victimes, a finalement été mis hors d'état de nuire.

En effet, S. Sow, alias "Chérif Ba", après avoir réussi à ferrer une nouvelle victime, s'était donné rendez-vous avec elle, le 1er mai dernier, dans un hôtel de la place à Thiès. Tout commence sur Facebook. Derrière un profil enjôleur, Sow se présente comme un employé d’une prestigieuse entreprise (AIBD SA). Séduite par ses promesses, la victime qui se trouve être une jeune femme, lui aurait confié des vidéos intimes.

Leur premier rendez-vous est fixé à Thiès. Elle quitte Yène (Dakar), avec son bébé de deux mois pour rejoindre celui qu’elle croit être un homme respectable. Mais dans la chambre d’hôtel, l’illusion se brise : en état d’ivresse, Sow tente d’imposer un rapport sexuel. La victime résiste, appelle sa famille en cachette, et finit par perdre connaissance. Les secours sont alertés, les éléments de la sûreté urbaine interviennent. La perquisition révèle une bouteille d’alcool, un préservatif, et surtout un téléphone rempli de vidéos compromettantes de plusieurs femmes sénégalaises.