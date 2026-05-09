Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet...

Le climat politique continue de monter à Mbour. Dans un communiqué transmis à Dakaractu Mbour, la coordination départementale et communale de Pastef Les Patriotes a annoncé le report de la Réunion Populaire d’Information qui devait se tenir cet après-midi au Terrain Réveil.
Selon le document signé par le coordonnateur départemental et communal, l’honorable Docteur Mamadou Lamine Diaité, cette décision fait suite à une rencontre avec le préfet qui aurait demandé aux organisateurs de « surseoir ou de délocaliser » l’activité politique.
« Après concertation avec l’équipe d’organisation, nous avons décidé de surseoir à la tenue de cette activité », précise le communiqué, tout en annonçant qu’une nouvelle date sera fixée ultérieurement.
Mais derrière ce simple report administratif, beaucoup y voient déjà un épisode politiquement sensible dans une ville devenue un véritable thermomètre des tensions et des repositionnements politiques sur la Petite Côte.
Dans son communiqué, Pastef Les Patriotes rappelle que cette manifestation était programmée « depuis plus de deux mois » et inscrite dans le calendrier officiel des activités de la coordination départementale. Une précision loin d’être anodine, au moment où les débats sur les libertés d’activités politiques et l’occupation de l’espace public reviennent au cœur des discussions.
Le texte souligne également que cette rencontre populaire entrait dans une dynamique de « redynamisation du parti », portée par le Docteur Mamadou Lamine Diaité en collaboration avec « leur frère leader » Docteur Coly, avec un choix symbolique porté sur le quartier Médine, présenté comme le fief politique du Dr Coly.
Cette annulation intervient dans un contexte particulièrement sensible à Mbour où chaque activité politique attire désormais une forte attention, aussi bien au sein du pouvoir que dans l’opposition.
Reste maintenant à savoir si ce report n’est qu’un simple réaménagement sécuritaire ou le signe d’un climat politique de plus en plus tendu autour des démonstrations de force partisanes dans la capitale de la Petite Côte.
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