Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet...

Le climat politique continue de monter à Mbour. Dans un communiqué transmis à Dakaractu Mbour, la coordination départementale et communale de Pastef Les Patriotes a annoncé le report de la Réunion Populaire d’Information qui devait se tenir cet après-midi au Terrain Réveil.



Selon le document signé par le coordonnateur départemental et communal, l’honorable Docteur Mamadou Lamine Diaité, cette décision fait suite à une rencontre avec le préfet qui aurait demandé aux organisateurs de « surseoir ou de délocaliser » l’activité politique.



« Après concertation avec l’équipe d’organisation, nous avons décidé de surseoir à la tenue de cette activité », précise le communiqué, tout en annonçant qu’une nouvelle date sera fixée ultérieurement.



Mais derrière ce simple report administratif, beaucoup y voient déjà un épisode politiquement sensible dans une ville devenue un véritable thermomètre des tensions et des repositionnements politiques sur la Petite Côte.

Dans son communiqué, Pastef Les Patriotes rappelle que cette manifestation était programmée « depuis plus de deux mois » et inscrite dans le calendrier officiel des activités de la coordination départementale. Une précision loin d’être anodine, au moment où les débats sur les libertés d’activités politiques et l’occupation de l’espace public reviennent au cœur des discussions.