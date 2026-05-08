Journalisme: Le directeur du Cesti, Mamadou Ndiaye réélu à la tête du Réseau Théophraste

Le directeur du Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI), le Professeur Mamadou Ndiaye, a été réélu à la présidence du Réseau Théophraste pour un second mandat de 4 ans, à l’issue de l’Assemblée générale tenue à Rabat, le jeudi 7 mai 2026.



Cette reconduction traduit la confiance renouvelée des membres du réseau envers son engagement constant en faveur du renforcement de la formation au journalisme dans l’espace francophone.



Le Réseau Théophraste regroupe plusieurs écoles et centres de formation en journalisme issus de l’espace francophone et œuvre pour la promotion d’un enseignement de qualité adapté aux mutations du secteur des médias.



Cette réélection intervient également dans le cadre du colloque international francophone organisé à Rabat autour du thème : « Enseigner le journalisme à l’ère de l’intelligence artificielle », les 6 et 7 mai 2026.



Cette rencontre scientifique a constitué un important cadre d’échanges, de réflexion et de partage sur les profondes transformations que l’intelligence artificielle introduit aujourd’hui dans les pratiques journalistiques, les modèles pédagogiques ainsi que les métiers de l’information et de la communication.

