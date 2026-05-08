Botswana: mort de Festus Mogae, président du pays de 1998 à 2008

L'ancien président du Botswana de 1998 à 2008, Festus Mogae, reconnu pour sa lutte contre le sida et pour avoir mis ce pays d'Afrique australe sur la voie de la prospérité, est mort vendredi, a annoncé l'actuel chef d'État, Duma Boko, lors d'une allocution. Lauréat du prix Mo Ibrahim 2008 «de la bonne gouvernance» en Afrique, Festus Mogae, décédé à 86 ans, avait été récompensé pour avoir développé le pays grâce à la richesse de son sous-sol, en particulier les diamants, dont le Botswana était alors le premier producteur en volume comme en valeur.