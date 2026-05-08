Face à l’évolution des crypto actifs : La BCEAO appelle à une vigilance renforcée des institutions monétaires africaines

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a ouvert, à travers le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, la conférence internationale consacrée aux cryptoactifs et à l’innovation numérique. Placée sous le thème « Cryptoactifs et innovation numérique : opportunités et défis pour la stabilité monétaire et financière », ce rendez-vous constitue selon le Gouverneur de la BCEAO, Jean Kassi Brou, un signe de l’intérêt que les plus hautes autorités sénégalaises portent au système monétaire et financier régional. Les ministres de l’Économie, Abdourahmane Sarr, et de la Communication et du Numérique, Alioune Sall, ont également pris part à cette conférence qui a enregistré la participation de gouverneurs et vice-gouverneurs de banques centrales du Botswana, du Congo, du Kenya, du Libéria, de l’Île Maurice, du Mozambique, de São Tomé-et-Príncipe, de la Sierra Leone et de la Tunisie, ainsi que des représentants de la Banque de France et de la Banque centrale des Comores.







Dans son discours d’ouverture, Jean Kassi Brou a constaté des bouleversements en cours dans les systèmes financiers mondiaux. « Les cryptoactifs, l’essor des plateformes numériques de paiement et la digitalisation croissante des services financiers redéfinissent en profondeur les modalités d’intermédiation financière, tout en interpellant les cadres traditionnels de régulation et de supervision », a-t-il déclaré ce matin face aux autorités venus de divers horizons. Si ces évolutions ouvrent des perspectives réelles en matière d’inclusion financière et d’efficience des paiements, elles soulèvent aussi des risques sérieux comme la forte volatilité des cryptoactifs, les vulnérabilités liées à la cybersécurité, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

