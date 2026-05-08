Trump freine l’économie américaine en boycottant le secteur solaire chinois: “Le coût de l’électricité va sans doute bondir”

Cependant, cette politique pourrait se retourner contre lui en mettant en péril la croissance des emplois dans le secteur manufacturier américain et la production d’électricité, à un moment où les factures d’électricité augmentent et où la demande en électricité des centres de données au service de l’industrie de l’intelligence artificielle explose, selon des experts du secteur.







Sunrun, le plus grand installateur de panneaux solaires résidentiels aux États-Unis, fait partie des entreprises qui évitent désormais de faire appel à des fournisseurs chinois. “Cela freine le financement de projets d’énergie solaire et de stockage dont on a désespérément besoin”, a déclaré Keith Martin, avocat chez Norton Rose Fulbright spécialisé dans les accords fiscaux liés aux énergies renouvelables.

Un dilemme

Les répercussions, potentiellement considérables pour l’industrie manufacturière américaine, soulignent la difficulté de se soustraire à la domination mondiale de la Chine dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies vertes, due en grande partie aux subventions massives accordées par Pékin aux entreprises chinoises.







La portée mondiale de la politique industrielle chinoise place les régulateurs américains face à un dilemme: ils souhaitent freiner les entreprises chinoises sans pour autant mettre en péril les fabricants américains de panneaux solaires, qui dépendent des équipements et des technologies chinoises pour produire des produits compétitifs et abordables. Sans une croissance solide de la production solaire nationale, les États-Unis n’ont guère d’autres options pour développer les énergies renouvelables que d’importer des panneaux fabriqués par des entreprises chinoises, ce qui entraînera une hausse des prix, affirment des dirigeants américains.



“Cela va sans aucun doute continuer à faire bondir le coût de l’électricité aux États-Unis”, a déclaré Aaron Halimi, directeur général de Renewable Properties, un promoteur de projets énergétiques à petite échelle basé à San Francisco qui a transféré la majeure partie de ses achats vers First Solar, une entreprise de Tempe, en Arizona, afin d’éviter les fournisseurs ayant des liens avec la Chine.



“One Big Beautiful Bill”

La situation s’est particulièrement tendue lors de l’adoption de la loi “One Big Beautiful Bill”, soutenue par Trump, qui a considérablement réduit les subventions en faveur des énergies propres mises en place sous l’administration Biden et a empêché certains pays étrangers, dont la Chine, de bénéficier de celles qui subsistaient. Le département du Trésor américain n’a pas encore fourni de directives complètes sur la manière dont la loi sera mise en œuvre, et un porte-parole du département a refusé de donner un calendrier indiquant quand ces directives seraient publiées.



Trump souhaite étendre rapidement le réseau électrique américain pour alimenter les centres de données américains. Mais les experts du secteur de l’énergie affirment que les installations solaires, associées à des batteries de stockage qui prennent le relais lorsque le soleil ne brille pas, constituent le moyen le plus rapide d’augmenter la production d’électricité, car elles sont plus faciles à construire que les centrales à gaz, à charbon ou nucléaires.

