Abus de confiance à Touba : Souleymane Diop écope de 6 mois ferme et 15 millions Cfa de dommages et intérêts

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a condamné, ce jeudi 07 mai 2026, Souleymane Diop à deux ans de prison dont six mois ferme après l'avoir déclaré coupable du chef d'abus de confiance.







Gérant de boulangerie pour le compte de l'homme d'affaires Mouhamadou Thiam établi en Guinée, Souleymane Diop a détourné plus de 15 millions Fcfa sans pour autant fournir des explications plausibles ni à son employeur encore moins devant le juge.







Commis pour défendre les intérêts de la partie civile, Mouhamadou Thiam, Me Serigne Diongue a sollicité 18 millions Cfa de dommages et intérêts avant le procureur Farba Niowi Ngom qui a requis deux ans de prison ferme.

