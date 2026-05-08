Prix du pain maintenu à 150 FCFA : les boulangers dénoncent une crise « insoutenable » et brandissent la menace d’un plan d’actions

La tension monte dans le secteur de la boulangerie au Sénégal. Réunie en conclave extraordinaire, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a tiré la sonnette d’alarme sur la situation économique jugée « critique » que traversent les boulangeries du pays, en raison du maintien du prix de la baguette à 150 FCFA malgré la hausse continue des coûts de production.



Dans un communiqué rendu public, la FNBS affirme que les professionnels du secteur travaillent désormais à perte. Les boulangers dénoncent une flambée des prix des intrants farine, électricité, carburant et des charges d’exploitation, sans aucune mesure d’accompagnement suffisante de la part des autorités.



Selon la Fédération, cette situation fragilise dangereusement l’ensemble de la filière et menace directement des milliers d’emplois. « Les boulangeries sénégalaises sont aujourd’hui au bord de l’asphyxie économique », alerte l’organisation, qui estime que plusieurs structures peinent désormais à assurer leur équilibre financier.



La FNBS regrette également le non-respect des engagements pris par l’État au cours des deux dernières années. Elle dénonce l’absence de réponses concrètes face à une crise pourtant largement documentée. Pour les boulangers, l’immobilisme des autorités risque d’avoir de lourdes conséquences sur la stabilité du secteur et l’approvisionnement des populations en pain.



Face à ce qu’elle considère comme une impasse, la Fédération exige l’application immédiate de mesures de soutien destinées à soulager les acteurs de la filière. À défaut, elle prévient qu’un plan d’actions national sera enclenché dans les prochains jours. Des perturbations dans la production et la distribution du pain à travers le pays ne sont donc pas exclues.



Afin de faire le point sur cette crise et dévoiler les prochaines étapes de leur mobilisation, les responsables de la FNBS ont convoqué une conférence de presse le mercredi 13 mai 2026 à 10h30.