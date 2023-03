Tamba/CRD délocalisé à Koumpentoum : "Depuis plus de trois ans, Tamba est pointée en vert, en terme d'évaluation sécuritaire" (Oumar M. Baldé, gouverneur)

Depuis plus de trois ans, la région de Tambacounda est pointée en vert en terme d'évaluation sécuritaire, selon le gouverneur de région, Oumar Mamadou Baldé qui affiche sa fermeté contre les bandes armées. Ainsi, aucun répit ne sera laissé aux personnes mal intentionnées dont l'objectif est de s'en prendre aux populations pour les dépouiller de leurs biens ou pour commettre des voies de fait, a rassuré le chef de l’exécutif régional, qui présidait, le 28 Février un CRD délocalisé à Koumpentoum.

Le gouverneur de la région de Tambacounda dira mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, depuis sa nomination, il a fait de la lutte contre l'insécurité sa priorité. Et aujourd'hui, en terme de résultats, il s'en félicite. "Depuis plus de trois ans, Tamba est pointée en vert, en terme d'évaluation sécuritaire, zéro braquage, zéro attaque de point d'argent et zéro attaque de personnes", se réjouit le gouverneur Baldé qui ne compte pas baisser la garde. En effet, dira-t-il, « s'ils sont courageux, qu'ils essaient, et on verra ! Ils n'ont qu'à demander aux bandes précédentes. Je suis absolument certain que les bandes sur lesquelles on a mis la main, n'auront plus jamais à l'idée de dire qu'elles vont aller braquer ou assassiner des personnes dans la région. » Pour rappel, le département de Koumpentoum avait fait l’objet d’une attaque à main armée qui avait couté la vie au commandant de la brigade de gendarmerie, Tamsir Sané en juillet 2019...