Tamba : Amadou Sow écope de 20 ans de prison pour le meurtre de son père à la machette

Amadou Sow, 26 ans, a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda. Il a été reconnu coupable du meurtre barbare de son propre père, Idy Sow. Le procureur avait requis la perpétuité, mais le berger, déjà père d'un enfant, évitera donc de passer le reste de sa vie derrière les barreaux.



Les faits remontent au 18 août 2023. Ce jour-là, Amadou Sow réclamait à son père le troupeau que sa défunte mère lui avait laissé en héritage six ans auparavant. Une dispute éclate, le père refusant de restituer le bien. Alors que la tension monte entre les deux hommes, Idy Sow gifle son fils.



Considérant ce geste comme l'affront de trop, Amadou Sow dégaine sa machette et assène 18 coups à son père, le laissant pour mort. Lorsque les voisins accourent, le vieux Idy Sow, âgé de 67 ans, avait déjà succombé à ses blessures.



Devant la Chambre criminelle, Amadou Sow a reconnu les faits. Il a cependant affirmé avoir agi sous l'emprise de la colère et a présenté ses excuses, regrettant d'avoir ôté la vie à celui qui la lui avait donnée.



Malgré les appels à la clémence de ses avocats, il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à vingt ans de réclusion criminelle.