"Tagou naalène, mangui dem kaw assamane" : Le marabout S. I. Touré recherché pour des actes contre-nature sur des talibés, laisse derrière lui chaos et suspicion

C’est une affaire à la fois sordide et surréaliste, où se mêlent accusations de viols sur mineurs, mysticisme et disparition énigmatique. S. I. Touré, marabout influent suivi par des centaines de talibés au Sénégal comme dans la diaspora, est désormais l’objet d’une chasse à l’homme. Mis en cause pour des actes sexuels contre-nature sur plusieurs disciples mineurs, il s’est mystérieusement volatilisé après avoir laissé derrière lui une paire de chaussures et un inquiétant message d’adieu près d’un puits à Noflaye. Selon L’Observateur, les autorités judiciaires ont déjà lancé un mandat de recherche et multiplié les démarches pour élucider cette affaire d’une gravité exceptionnelle.











Deux plaintes, un scandale tentaculaire







Tout a commencé il y a environ deux mois avec une plainte déposée à la brigade des mœurs de la Sûreté urbaine de Dakar. Puis, une seconde plainte a été déposée le 2 juin 2025 au parquet de Dakar, par le Collectif des victimes identifiées du marabout S. I. Touré. Le lendemain, le parquet a transmis une instruction au commissariat des Parcelles Assainies (réf. n°5055) pour enquête et arrestation du guide religieux.







L’Observateur indique que les accusations sont d’une extrême gravité : plusieurs victimes, toutes anciennes recrues de son daara, l’accusent d’avoir abusé d’elles sexuellement pendant leur enfance. L’une d’elles, aujourd’hui adulte, témoigne sous anonymat :







« J’en fais partie. Plusieurs autres, aujourd’hui adultes, n’ont pas eu le courage de se constituer partie civile. Certains ont été contraints au silence par leurs parents. D’autres sont actuellement malades, sous traitement… »











Des preuves médico-légales accablantes







L’enquête progresse rapidement. Quatre des cinq plaignants sont envoyés à l’hôpital Principal de Dakar pour des examens médicaux. Le rapport gynécologique est sans appel : des pénétrations anales sont confirmées sur tous les patients examinés, qui étaient mineurs au moment des faits.







Ces preuves, rapportées par L’Observateur, ajoutent une dimension dramatique à l’affaire. Les enquêteurs veulent alors convoquer à nouveau le marabout pour le soumettre à un examen médical et vérifier certains éléments de l’accusation : toutes les victimes affirment en effet que leur agresseur leur imposait de jouer des rôles « passifs et actifs » lors des abus.







Mais I. Touré ne se présente pas. Pire encore : il devient introuvable.







Disparition mystique ou fuite organisée ?







Le 3 juin, alors qu’il est sous le coup d’une nouvelle convocation, le marabout demande à son chauffeur de le déposer dans ses champs à Noflaye, en périphérie de Dakar. Il y rejoint quelques disciples qui y passaient la nuit. Vers 3 heures du matin, il leur dit qu’il part se promener dans les champs. Il ne reviendra jamais.







À l’aube, ses disciples lancent des recherches. Près d’un puits, ils découvrent une paire de ses chaussures et un message troublant rédigé en wolof :







“Tagou naalène, mangui dem kaw assamane” (Je vous dis adieu, je m’en vais au ciel).







Dans sa chambre, ses téléphones sont laissés sur place. La panique s’installe chez ses disciples. Certains évoquent un suicide, d’autres crient à la disparition mystique, le comparant même à d’illustres figures religieuses disparues dans des circonstances énigmatiques. D’autres encore n’ont aucun doute : le marabout a organisé sa cavale.