Tabaski 2019 : Les 13 recommandations de Abdoulaye Daouda Diallo pour une réussite de l’événement.

Dans le cadre de la préparation de la Tabaski 2019, une réunion s'est tenue ce jeudi 04 juillet 2019 à l’amphithéâtre de la sphère ministérielle du 1er arrondissement de Diamniadio. Ainsi les acteurs se sont retrouvés pour partager des informations sur l’état d’avancement de la préparation de l’évènement et pour planifier des actions déterminantes pour le succès de l’opération Tabaski.

Elle a été co-présidée par le ministre de le l’élevage et de la production animale, M. Samba Ndiobène Ka et le ministre des finances, Abdoulaye Daouda Diallo. Les éleveurs ont eut à souligner les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs différents points de vente : manque d’éclairage qui aboutit à l’insécurité, vol de leur bétail, manque d’eau insuffisance de l’aliment de bétail, transport. C’est ainsi que les deux ministres leur ont fait savoir que des mesures idoines ont été prises dans ce cadre comme :

- l’assouplissement du contrôle des camions transportant les moutons ;

-la réduction du contrôle au strict nécessaire ;

- l’exonération des droits et taxes ;

-l’autorisation de la présence, à bord de chaque camion, de trois(3) bergers chargés de la surveillance des animaux transportés. Ces mesures s’appliquent au niveau des frontières des axes de convoyage, des zones d’attente et des points de vente des moutons pour la période allant du 27 Juin au 25 Août 2019. Par ailleurs, les services publics compétents veilleront aux conditions d’entrée et de circulation des animaux, conformément aux dispositions du décret 2002-1094 du 04 novembre 2002 relatif à la police sanitaire des animaux dans la lettre circulaire.