TOUBA - Sonko s’est entretenu avec le Khalife Général des Mourides dans l’enceinte de la grande mosquée

Beaucoup avaient pensé que Ousmane Sonko n’avait dans son agenda qu’un entretien avec le Khalife des Baayfaal Serigne Amdy Modou Mbenda Fall. D’ailleurs des critiques avaient déjà commencé à s’abattre sur lui. Comme on le voit sur ses images , le leader de Pastef a pu s’entretenir avec Serigne Mountaqa Mbacké dans l’enceinte de la grande mosquée. On l’annonce désormais à Mbacké où il se rendra au niveau de l’ancien stade où les Baayfaal tiennent présentement chantier pour le compte du Khalife. Au niveau de la permanence de Pastef, une foule assez importante de militants attendent impatiemment leur leader . Dans les rues de Touba et de Mbacké , un dispositif impressionnant de sécurité est mis en place .

Affaire à suivre…