TOUBA- Serigne Mourtada Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad au Président Sall : «Ceux qui t’ont précédé ont laissé ce pays en paix !»

C’est au moment où personne ne l’attendait qu’il a choisi de s’adresser aux Sénégalais sur la situation du pays estimant que l’heure est grave. Serigne Mourtada Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad, généralement connu pour avoir toujours défendu les intérêts des Mourides Sénégalais de la diaspora, a tenu à s’adresser personnellement , à travers une déclaration sonore , au Président Macky Sall, qui, dit-il, est le seul garant de la paix sociale. « Garant, mais aussi responsable ! ».

Le chef religieux de signaler que son discours n’a aucun soubassement caché. « Ce que je dis n’épargne personne. Tout le monde doit aller dans le sens de préserver la paix. Ce pays a beaucoup changé. Et il est temps de changer de fusil d’épaule avant que l’irréparable ne se produise. Et mes premières paroles sont adressées au Président Sall. Je lui rappelle que Senghor avait appris de Serigne Abdou Lahad qu’il devait être davantage reconnaissant par rapport aux populations que celles-ci devrait le faire en son endroit ». Il poursuit . « Ceux qui t’ont précédé ont laissé ce pays en paix. Tous les chefs religieux sont unanimes à prier pour toi . Depuis quelques années, le pays souffre de confusion, de polémiques et d’honneurs bafoués . Chacun n'en fait qu’à sa guise. Quels que soient les conseils que tu reçois de tes proches , saches que tu dois être en mesure de prendre tes responsabilités pour que la paix ne soit pas menacée. Je rappelle que je ne suis intéressé que par la paix et rien d’autre que la paix et mes prières en ton endroit vont dans ce sens ».