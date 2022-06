TOUBA - Opération de débauchage : Mohamed Sylla arrache à Guëm Sa Bopp un leader de Ndamatou.

À quelques encablures des élections législatives, un groupe de jeunes leaders politiques sillonne les quartiers de Touba pour distribuer des financements et dérouler une grande opération de débauchage de leaders de l’opposition.



Ce week-end, c’est Baba Dieng de Guëm Sa Bopp qui a décidé de rejoindre le Macky par le truchement de Mohamed Sylla. Ce dernier entamait une nouvelle étape de sa tournée de distribution de financements.



Le jeune leader a profité de sa rencontre avec les associations de femmes pour offrir une enveloppe de 500 000 francs et faire le bilan du Président Macky Sall allant de l’autoroute Ila Touba à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim en passant par le bitumage des routes et le renforcement du réseau d’assainissement existant.