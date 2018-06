TOUBA / NDOGOU DANS LA GRANDE MOSQUÉE - Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ invité d'honneur

Comme à son habitude, la Dahira Mouqadimatoul Khidma, structure chargée de veiller à l'entretien de la mosquée mais aussi chargée d'organiser des ndogous au profit des nécessiteux, a fait de Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ l'invité d'honneur pour le dernier rendez-vous du ramadan 2018. Un moment mis à profit par le Chef religieux pour appuyer financièrement la Dahira à hauteur de 3 millions de francs Cfa.



Comme l'année dernière, l'enveloppe a été symboliquement remise à Serigne Abdou Lahad Bousso par Serigne Abdou Lahad Diakhaté, chef du village de Touba qui a hautement apprécié le geste du chef religieux.



Dans sa prise de parole, Serigne Cheikh Mbacké, coordinateur de l'AIS de réjouira de l'acte posé avant de revenir sur l'importance pour un musulman d'offrir à manger à son prochain.



Plusieurs personnalités religieuses ont pris part à la rencontre. C'est ke cas notamment de Serigne Abdou Aziz Ahmed.



Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ profitera de l'occasion pour admirer le véhicule 4X4 que le Président Macky Sall a offert à la Dahira Mouqadimatoul Khidma. '' Ce geste prouve, si besoin en est, de tout le respect et de toute la considération que le Chef de l'État voue à Touba et à la famille de Serigne Touba. Voilà un homme qui s'évertue à trouver satisfaction à tous les problèmes soulevés par les populations de la cité et ou de ses composantes ''