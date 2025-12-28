TOUBA- Le ministère Cheikh Tidiane Dièye a procédé au lancement d’un projet d’assainissement de 65 milliards FCFA

Le ministre de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé ce week-end le démarrage d’un vaste projet de drainage des eaux pluviales dans la ville sainte de Touba.



D’un coût global de 65 milliards FCFA, le programme s’étalera sur 3 à 4 ans, avec une première phase de 15 milliards. Les eaux de pluie seront canalisées à travers les quartiers de Guédé, Daoriu Khoudoss, Darou Miname, Keur Niang et Nguélémou, avant d’être dirigées vers un bassin à construire à Nguiranène puis évacuées par voie gravitaire vers la vallée du Sine, en drainant notamment Féto, Kawsara et les zones voisines.



L’exécution des travaux a été confiée à l’entreprise Henan Chine, déjà familière du réseau local. Un bureau de contrôle permanent sera installé à Touba pour assurer le suivi, tandis que le ministre a promis des visites régulières afin de garantir le respect des délais et des coûts.



En parallèle, les travaux de drainage de l’eau du Lac de Guiers pour l’approvisionnement en eau potable débuteront dès 2026.



La rencontre a réuni plusieurs personnalités, dont Serigne Kosso Mbacké, fils aîné du Khalife général des Mourides, le maire de Mbacké, ainsi que des leaders politiques.



Le ministre a assuré de son engagement à suivre personnellement les travaux aux côtés d’un corps de contrôle.