THIETTY(Kolda) : Vote du budget à l’unanimité…axes prioritaires éducation, sante…

La commune de Thietty vient de voter son budget pour son exercice 2025/2026 sous la houlette du sous-préfet et du maire Alassane Balde. Voté à l’unanimité, ce budget s’élève à 275 millions avec une hausse de 71 millions justifiée par la présence du PACASEN rural cette année. En ce sens, le maire souligne que les dépenses pour la section fonctionnement sont fixées à 158 millions et celles allouées aux investissements s’élèvent à 117 millions. Et les axes prioritaires sont entre autres la santé, l’éducation, l’environnement. A cela, il faut ajouter la matérialisation de la fonction publique locale tenant à cœur l’édile de la municipalité tout en s’inscrivant dans la dynamique des recommandations du ministère de tutelle.

Dans la foulée, Alassane Baldé soutient que ce budget constitue pour notre commune l’avant dernière année d’exercice. D’ailleurs, selon lui, beaucoup de choses ont été réalisées au courant de leur mandat avec des perspectives prometteuses.

A en croire le Maire, « je suis satisfait du bilan précédent et de la projection du présent budget. En ce sens, nous allons renforcer les axes prioritaires tout en recherchant d’autres fonds pour développer notre commune. D’ailleurs, la disponibilité de l’eau potable pour tous est une question qui sera au centre de nos débats… »

Pour rappel, ce présent budget est une réponse des différentes interpellations des populations basé sur le concept du budget participatif.