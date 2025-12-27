Guédiawaye : Un boulanger de 21 ans écroué pour des lives TikTok obscènes

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a lourdement sanctionné une affaire liée aux réseaux sociaux. Ch.A.B. Sakho, un jeune boulanger de 21 ans domicilié à Golf-Sud, a été reconnu coupable d’outrage public à la pudeur et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs après avoir animé des lives TikTok et racketté de l’argent, diffusés aux alentours de 01h du matin.



Selon l’Observateur, cette affaire a débuté suite à des signalements parvenus à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc). Le prévenu, selon le confrère , a soutenu qu’il pensait que son public était composé de vidéos adultes, mais il a finalement été identifié. Les investigations ont révélé des lives interdits accessibles à tous, notamment des mineurs, diffusés sur un compte TikTok.



Face au tribunal, il a été jugé coupable pour ses actes attentatoires à la morale publique, diffusés sur un compte très suivi. Un compte initialement créé pour le football a été détourné à ces fins. Le prévenu a été condamné à six mois de prison ferme.