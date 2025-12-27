Isolement total de la femme de Madiambal Diagne : ses avocats dénoncent une violation des droits


Dans une décision qui, apparemment soulève de vives réactions, le collège des juges d’instruction du parquet financier a interdit toute communication téléphonique à Mabintou Diaby, informe L’Observateur de ce samedi. Cette mesure drastique, rappelle le confrère, intervient alors que l’état de santé de cette dernière suscite l’inquiétude de ses avocats et de sa famille. Depuis la semaine dernière, il lui est même interdit de parler à son mari, privée de toute possibilité de contact. 

Son pool d’avocats, particulièrement indigné, considère que cette interdiction de communication constitue une violation manifeste des droits de la personne détenue.

 

Une mobilisation juridique…

 

« Nous allons attaquer la mesure et saisir le juge d’instruction afin qu’il lève la mesure le plus rapidement possible. C’est une violation manifeste des droits d’une personne détenue », ont déclaré les avocats de la défense. Face à cette nouvelle mesure du PJF, les avocats de Mabintou Diaby maintiennent leur mobilisation et demeurent dans l’attente du rapport d’expertise médicale complémentaire, ordonné par le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, dont la décision était attendue le lundi 15 décembre.

 

Des préoccupations médicales alarmantes

 

Selon L’Observateur, Mabintou Diaby souffrirait de plusieurs anomalies de santé préoccupantes, dont une potentiellement fatale : une insuffisance cardiaque droite et une diminution importante de l’oxygène dans le sang si elle n’est pas régulièrement suivie. L’expertise a été réalisée par un gynécologue, mais n’a pas encore été déposée, précisent les sources.

 

Les charges retenues

 

Mabintou Diaby fait face à de lourdes accusations. Elle est inculpée d’association de malfaiteurs, de complicité dans des infractions commises par un groupe criminel organisé, et de complicité de blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités criminelles organisées, avec utilisation de facilités offertes par l’exercice d’une activité professionnelle.

 

Elle a été placée sous mandat de dépôt le 29 novembre 2025. C’est le 23 octobre 2025 que l’administration pénitentiaire avait procédé à son transfert d’urgence à l’hôpital Principal de Dakar, avant son admission au pavillon spécial le lendemain.

 
