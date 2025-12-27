Traite de Personnes à Kédougou : Esther John alias Aïcha arretée par la Dnlt pour prostitution forcée

Selon l'information publiée par le journal Libération de ce samedi 27 décembre, une ressortissante nigériane du nom de Esther John alias Aïcha a été déférée le 24 décembre dernier devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kédougou, pour association de malfaiteurs, complicité de faux, ouverture et exploitation d’un débit de boissons sans autorisation administrative et traite de personnes.



Elle a été arrêtée par l'Antenne régionale de la Division Nationale de Lutte contre le trafic de migrants (DNLT) qui depuis quelques jours neutralise des filiéres nigérianes spécialisée dans la traite de personne et la prostitution forcée.



Ainsi, souligne le journal, le 15 décembre 2025, l’antenne régionale de la Dnlt de Kédougou avait été avisée de l’arrivée à Dambala (Kédougou) de deux jeunes filles de nationalité nigériane, victimes de traite par exploitation sexuelle des œuvres d’Esther John alias Aïcha. D’après le renseignement, les deux supposées victimes de traite répondraient aux noms de G. Zerewua et Amaka dite Nancy.



Sans désemparer, mission a été donnée aux agents du Bureau interpellations, surveillance et filatures (Bisf) de l’antenne régionale de la Dnlt de Kédougou de se transporter au domicile d’Esther John sis à Dambala aux fins de l’identifier, de l’interpeller et de la conduire à la Dnlt. De retour de mission, lesdits éléments n’ayant pas trouvé Esther John et les présumées victimes de traite à leur domicile, ont saisi ses quatre cartons de boissons alcooliques, informe Libération.



Le 22 décembre, Esther John alias Aïcha s’est présentée spontanément au siège de l’antenne régionale de la Dnlt de Kédougou aux fins, disait-elle, de négocier la restitution de ses caisses de boissons alcooliques. Aussitôt, elle a été notifiée de son droit à un avocat et de son arrestation.



Interpellée sur la présence des deux jeunes filles nigérianes à son domicile, Esther John a révélé avoir acheté les G. Zerewua et Amaka dite Nancy à 600.000 Fcfa l'une, par l'entremise de ses collaborateurs établis au Nigéria.



Par la suite, elle les a convoyées à Campement Nguékhoh (Mbour) puis elle les a transférées à Dambala (Kédougou). Poursuivant, elle a affirmé que les deux jeunes filles nigérianes se prostituent et lui versent quotidiennement et individuellement les revenus issus de leur prostitution jusqu'à concurrence de la somme de 2.500.000 Fcfa en guise de frais qu'elle a assurés pour leur voyage au Sénégal.

