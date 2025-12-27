Affaire Farba Ngom : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane recouvrent la liberté

Demba Ngom et Abdou Aziz Kane ont quitté la prison après la décision rendue par la Chambre d’accusation financière, qui a rejeté tout pourvoi contre leur mise en liberté. Les deux hommes, respectivement frère de Farba Ngom et proche collaborateur de ce dernier, ont ainsi retrouvé l’air libre sans qu’un appel ne soit introduit par le parquet, renseigne le Journal Libération du jour.



Inculpés dans le cadre de l’affaire dite Farba Ngom, Demba Ngom et Abdou Aziz Kane avaient été placés sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet financier pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à 31 milliards de francs CFA.



Selon les informations relayées par nos confrères de Libération, la Chambre d’accusation financière a pris sa décision en début de semaine, mettant fin à leur détention préventive. Toutefois, leur libération s’est effectuée sous le régime du bracelet électronique, une mesure de contrôle judiciaire destinée à garantir leur disponibilité pour la suite de la procédure.



La décision a été accueillie avec attention par leurs proches, qui restaient dans l’attente de savoir si le parquet allait introduire un pourvoi. En l’absence de recours, la mesure de mise en liberté est devenue effective.

