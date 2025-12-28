Saint-Louis : Emploi et employabilité des jeunes, le PRDC-VFS accompagne les initiatives de l'État

Cependant, selon toujours M. Dramé, représentant du coordonnateur du PRDC-VFS, “l’importance de cette étape préparatoire, le pré-forum offre aux participants de Saint-Louis l’opportunité de définir les grandes orientations du futur forum, d’en préciser le contenu et de discuter des critères de sélection des organisations et des jeunes éligibles au financement et à l’accompagnement du projet”.

Abordant les préoccupations exprimées par les participants, M. Dramé a rassuré sur l’identification de filières prioritaires et sur la mise en place d’un accompagnement structuré le long des chaînes de valeur. « Les jeunes seront impliqués à tous les niveaux, de l’amont à l’aval : semences, intrants, équipements agricoles, production, transformation et commercialisation », a-t-il assuré, insistant sur l’intégration de l’emploi vert et de la résilience climatique au cœur des actions du PRDC-VFS.



Présidant la cérémonie, l’adjoint au gouverneur de la région, Sidy Guissé Diongue, a salué l’initiative, estimant que ce forum représente une tribune privilégiée pour permettre aux jeunes de s’exprimer et de contribuer activement à la réflexion sur l’emploi. Il a indiqué par ailleurs que les critères de sélection ont été enrichis par de nombreuses observations et propositions issues des échanges.