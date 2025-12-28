Saint-Louis : Emploi et employabilité des jeunes, le PRDC-VFS accompagne les initiatives de l'État

Ce vendredi 26 Décembre 2025, le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la vallée du Fleuve Sénégal PRDC-VFS a organisé un pré-forum sur l'emploi et l'employabilité des jeunes en contexte de résilience climatique dans la vallée du Fleuve Sénégal, dans le but de les accompagner à saisir les opportunités des territoires.
Sous la présidence du gouverneur de région et du directeur exécutif adjoint du PRDC-VFS, Lamine Dramé, qui soutient que ”cette journée a été un moment d'échanges entre acteurs pour cerner la problématique de l'employabilité des jeunes qui continue d'être un casse-tête pour les pouvoirs publics”.
Cependant, selon toujours M. Dramé, représentant du coordonnateur du PRDC-VFS, “l’importance de cette étape préparatoire, le pré-forum offre aux participants de Saint-Louis l’opportunité de définir les grandes orientations du futur forum, d’en préciser le contenu et de discuter des critères de sélection des organisations et des jeunes éligibles au financement et à l’accompagnement du projet”.
Abordant les préoccupations exprimées par les participants, M. Dramé a rassuré sur l’identification de filières prioritaires et sur la mise en place d’un accompagnement structuré le long des chaînes de valeur. « Les jeunes seront impliqués à tous les niveaux, de l’amont à l’aval : semences, intrants, équipements agricoles, production, transformation et commercialisation », a-t-il assuré, insistant sur l’intégration de l’emploi vert et de la résilience climatique au cœur des actions du PRDC-VFS.
Présidant la cérémonie, l’adjoint au gouverneur de la région, Sidy Guissé Diongue, a salué l’initiative, estimant que ce forum représente une tribune privilégiée pour permettre aux jeunes de s’exprimer et de contribuer activement à la réflexion sur l’emploi. Il a indiqué par ailleurs que les critères de sélection ont été enrichis par de nombreuses observations et propositions issues des échanges.
Autres articles
-
TOUBA- Le ministère Cheikh Tidiane Dièye a procédé au lancement d’un projet d’assainissement de 65 milliards FCFA
-
Arbre de Noël 2025 : Dakar Dem Dikk gâte ses enfants
-
Revalorisation salariale : Les agents des collectivités territoriales annoncent une grève à partir du 2 janvier prochain
-
« Résistance » : un livre pour graver l’histoire du Pastef dans la mémoire collective
-
THIETTY(Kolda) : Vote du budget à l’unanimité…axes prioritaires éducation, sante…