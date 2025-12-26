Sargal National de la Presse 2025 : 26 doyens honorés, un pont entre générations


Le Sargal national de la presse, qui a tenu sa 5eme édition, a une fois de plus mis en lumière l’excellence et la persévérance des journalistes sénégalais. Plus qu’une simple cérémonie de remise de distinctions, ce rendez vous s’est imposé comme un véritable espace de dialogue entre générations, offrant aux jeunes reporters l’occasion d’échanger avec les doyens qui ont façonné l’histoire du journalisme national. Mamadou Diagne, président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, a insisté sur l’importance de ce pont entre hier et demain, affirmant que « le journalisme sénégalais a de l’avenir, mais il est crucial de réfléchir ensemble pour se projeter ».

 

Abdoulaye Sakou Faye, figure emblématique du 19 mars 2000 et premier à révéler la reconnaissance de la défaite d’Abdou Diouf face à Abdoulaye Wade, a rappelé les fondamentaux du métier, « Les valeurs du journalisme ne changent pas, quelle que soit l’évolution des médias. Ce métier se fait par passion, et non pour l’argent. Servir son pays à travers son métier reste essentiel. » Son intervention a rappelé à tous que l’engagement, la rigueur et l’éthique demeurent les piliers du journalisme digne de ce nom.

 

Le parcours de Moussa Omar Gueye, lui aussi honoré, illustre parfaitement la persévérance nécessaire dans ce métier exigeant. Depuis ses débuts à Saint Louis en 2001, en passant par le groupe Sud Quotidien et Futurs Média, jusqu’à son rôle actuel dans plusieurs médias, il a insisté sur l’importance de garder sa dignité et une ligne de conduite irréprochable. « Nous devons être des références pour la jeune génération », a-t-il affirmé, saluant également le soutien de ses confrères et partenaires sur le terrain.

 

Cette édition a célébré 26 doyens de la presse sénégalaise, parmi lesquels des noms emblématiques : M. Pathé Fall Diéye, ancien DG de la RTS ; Modou Mamoune Faye, ancien DG du Soleil ; Feu Moussa Drame, figure de Sud ; Daouda Mané, totem du Soleil ; Awa Thiao, la maman des reporters ; Mme Sy Khady Fall Coulibaly, KFC – la Grande Royale ; Allasane Seck Guèye, journaliste culturel ;Aminata Mouhamed Diop ; Samba Mangane, l’encre du micro et de la diplomatie ; Adama Niang, ancien correspondant de la RTS Matam ; Mamadou Ly, Ma Revue de Presse; Mody Charles Diop, le journaliste Sénégalais qui a interviewé le Pape Jean Paul II…

 

Au delà de la reconnaissance individuelle, le Sargal a été un lieu de réflexion sur l’évolution du journalisme au Sénégal. Les débats ont mis en évidence les mutations économiques et technologiques qui secouent la profession, tout en réaffirmant que l’éthique, la collecte rigoureuse de l’information et la qualité de diffusion restent non négociables. Les jeunes journalistes ont ainsi pu bénéficier de conseils précieux et d’un cadre pour échanger sur l’avenir de leur métier.

Vendredi 26 Décembre 2025
Karim Ndiaye



