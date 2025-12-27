Guinée Bissau - Nomination de Aniza Esteves: « Une option stratégique à la tête de l’agenda économique du pays », selon l’ambassadeur Babacar Sané Bâ

L’ancienne conseillère du président Embalo vient d’être reconduite par le nouveau Président de Transition en Guinée Bissau. Dans un contexte où l’Afrique s’efforce de réaffirmer sa place dans l’économie mondiale, cette nomination récente d’Aniza Esteves constitue « une opportunité majeure pour la relance de la diplomatie économique du pays et, plus largement, de la région », selon Babacar Sané BA, auteur du livre « Diplomatie économique : les clés de la prospérité pour le Sénégal » et ancien Directeur des Partenariats et de la Promotion Économique et Culturelle au Ministère des affaires étrangères. Ce dernier estime que cette désignation illustre non seulement la montée en puissance des femmes dans les sphères de décision, mais également l’importance croissante du rôle stratégique des conseillers économiques dans les politiques publiques africaines.







Une nomination dans un paysage institutionnel en mutation







D’après Babacar Sané Bâ, Aniza Esteves fait partie des rares femmes à être nommée conseillère pour les affaires économiques du Président, dans un environnement traditionnellement dominé par des profils masculins. Cette nomination s’inscrit dans un mouvement global d’ouverture politique et de valorisation du capital intellectuel féminin en Afrique un signal fort envoyé aux jeunes femmes aspirant à des fonctions d’influence dans la gouvernance économique.







Elle rejoint ainsi une élite de dirigeantes africaines qui façonnent aujourd’hui les orientations économiques de leurs pays, contribuant à renforcer la représentation féminine dans les hautes sphères de l’État.







Un parcours professionnel riche au service du développement économique







Le parcours d’Aniza Esteves est marqué par une diversité d’expériences au croisement de la finance publique, de la diplomatie économique et de l’investissement international. Avant sa nomination actuelle, elle a été longtemps Conseillère économique auprès du Président sortant. « Cette nouvelle nomination vient confirmer son leadership et son expertise reconnue au-delà des changements de régime politique. Elle a été aussi conseillère du Premier Ministre pour le domaine juridique, coopération internationale et intégration régionale de 2017 à 2018 avec le Président Embaló, à l’époque Premier Ministre. Elle a notamment servi en tant que Conseillère Financière auprès du Ministre de l’Économie et des Finances de Guinée-Bissau, un rôle qu’elle a occupé pendant plus de trois ans, démontrant son expertise dans la gestion de politiques économiques nationales.







Professionnelle reconnue pour sa maîtrise des affaires juridiques et économiques, des microfinances et des investissements internationaux, elle apporte aujourd’hui au plus haut niveau de l’État sa vision stratégique pour la croissance économique durable. Elle est reconnue comme une experte polyvalente intervenant sur des sujets de planification économique stratégique, de partenariats public-privé et de microfinance, autant de compétences essentielles pour soutenir un programme de développement ambitieux.







Un parcours académique et professionnel au service de la relance







Sur le plan académique, Babacar Sané Bâ rappelle qu’Aniza Esteves dispose d’une formation solide et multidisciplinaire, à la croisée du droit, de la finance et de l’économie. Elle est diplômée en droit de l’université de Coimbra au Portugal, une des plus prestigieuses universités de droit au Portugal et parmi les meilleures au monde.







Elle est par ailleurs titulaire d’une Licence en droit (Centro de Estudos Bancários – COFEB), socle d’une compréhension rigoureuse des cadres juridiques et institutionnels. Elle a ensuite approfondi son expertise avec un Master en Banque et Finance (CESAG Dakar / COFEB), développant des compétences clés en finance publique, microfinance et structuration économique. Soucieuse d’aligner son action sur les meilleures pratiques internationales, elle a également suivi une formation exécutive en leadership féminin au Massachusetts Institute of Technology (MIT), renforçant une approche stratégique orientée innovation, investissement et diplomatie économique globale.







Ce socle académique s’est traduit, dans son parcours professionnel, par des responsabilités de premier plan, notamment auprès du ministère de l’Économie et des Finances, où elle a contribué à la réflexion et à la mise en œuvre de politiques publiques, ainsi qu’à la structuration de partenariats financiers et institutionnels.







Un rôle pivot dans la diplomatie économique bissau-guinéenne







Dès ses premières semaines dans ses nouvelles fonctions, Aniza Esteves s’est engagée dans des rencontres de haut niveau à Washington D.C., échangeant avec des représentants de la Chambre de Commerce des États-Unis, le U.S.-Africa Business Center et l’Atlantic Council. Ces discussions ont été qualifiées de très fructueuses et promettent un suivi stratégique sur plusieurs dossiers bilatéraux et commerciaux, reflétant une approche proactive de la diplomatie économique de Guinée-Bissau.



Cette dynamique illustre une volonté claire de repositionner la Guinée-Bissau sur l’échiquier économique régional et international, en favorisant des alliances économiques, des opportunités d’investissement et la diversification des partenariats commerciaux.







Un message d’espoir pour les politiques économiques africaines







La nomination d’Aniza Esteves représente également le symbole d’une nouvelle génération d’élites africaines capables de combiner expertise technique, vision stratégique et sens aigu de la diplomatie économique.







Alors que le monde entre dans une phase marquée par une recomposition géopolitique, où l’Afrique aspire à traduire ses potentiels démographiques et ressources en croissance inclusive et durable, « des profils comme celui d’Aniza Esteves deviennent indispensables pour piloter des politiques économiques ambitieuses et renforcer la présence du continent sur la scène mondiale », considère le diplomate.

