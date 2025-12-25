Assemblée nationale : La conférence des présidents convoquée ce lundi pour l’examen d’une « affaire en instance »

Après la fin du marathon budgétaire, les députés de la 15e législature vont encore retourner à l’assemblée nationale. C’est la conférence des présidents qui est convoquée ce lundi 29 décembre 205 à 10h pour se pencher sur « une affaire en instance », lit-on sur le communiqué venant de l'Assemblée nationale.
