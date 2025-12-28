Revalorisation salariale : Les agents des collectivités territoriales annoncent une grève à partir du 2 janvier prochain


L’intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal a tenu ce samedi un point de presse pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le ministère de tutelle. 
 
Lors de cette conférence, Moussa Cissokho, chargé de l’administration et de la communication de l’intersyndical, a exprimé la déception des agents face à la non-application du protocole d’accord historique signé le 15 juillet 2025. « Les termes contenus dans ledit protocole d’accord n’ont pas été respectés et n’ont pas fourni les résultats escomptés au grand désarroi des agents des collectivités territoriales », a-t-il déclaré devant la presse. 
 
Selon les statistiques présentées par l’intersyndical, sur les 601 collectivités territoriales que compte le Sénégal, moins de 100 ont pu procéder au paiement des réévaluations salariales promises. Une situation jugée alarmante par l’Intersyndicale qui rappelle les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des accords.
 
Quatre revendications majeures
 
L’intersyndical formule plusieurs exigences pressantes auprès des autorités. Premièrement, elle réclame l’alignement des primes de santé des agents des collectivités territoriales sur celles des agents de l’État, conformément aux directives du ministère de la Fonction publique.
Deuxièmement, l’organisation syndicale demande la modification urgente des décrets 2025-16-18  et 2025-16-19, qu’elle accuse de remettre en cause le statut de la fonction publique locale. Elle exige également la convocation imminente du Conseil supérieur de la fonction publique locale, seule structure habilitée à statuer sur ces questions, conformément à l’article 18 de la loi 2011-08.
 
Troisièmement, l’intersyndical interpelle le ministre des Collectivités territoriales pour la mise à disposition d’un montant de 600 millions de francs CFA destiné à accompagner les collectivités territoriales dans le paiement de la revalorisation salariale. Elle appelle également les exécutifs locaux à se conformer aux dispositions de l’article 29 du statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales.
 
Enfin, l’intersyndical demande au Centre national de la fonction publique locale et de la formation de finaliser la certification des 18 000 agents, le renouvellement dans le logiciel de paie, la création des nouveaux corps ainsi que l’audit physique des travailleurs des collectivités territoriales.
 
Face à cette situation décrite, l’intersyndical a élaboré un plan d’action qui débute par ce point de presse et se poursuivra les jours à venir par le dépôt d’un préavis de grève à partir du 2 janvier 2026. L’intersyndical se dit déterminée à défendre les intérêts des travailleurs qu’elle représente face à ce qu’elle considère comme « des manquements graves aux engagements pris. »
Autres articles
Dimanche 28 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
TOUBA- Le ministère Cheikh Tidiane Dièye a procédé au lancement d’un projet d’assainissement de 65 milliards FCFA

TOUBA- Le ministère Cheikh Tidiane Dièye a procédé au lancement d’un projet d’assainissement de 65 milliards FCFA - 28/12/2025

Arbre de Noël 2025 : Dakar Dem Dikk gâte ses enfants

Arbre de Noël 2025 : Dakar Dem Dikk gâte ses enfants - 28/12/2025

Saint-Louis : Emploi et employabilité des jeunes, le PRDC-VFS accompagne les initiatives de l'État

Saint-Louis : Emploi et employabilité des jeunes, le PRDC-VFS accompagne les initiatives de l'État - 28/12/2025

« Résistance » : un livre pour graver l’histoire du Pastef dans la mémoire collective

« Résistance » : un livre pour graver l’histoire du Pastef dans la mémoire collective - 28/12/2025

THIETTY(Kolda) : Vote du budget à l’unanimité…axes prioritaires éducation, sante…

THIETTY(Kolda) : Vote du budget à l’unanimité…axes prioritaires éducation, sante… - 28/12/2025

Isolement total de la femme de Madiambal Diagne : ses avocats dénoncent une violation des droits

Isolement total de la femme de Madiambal Diagne : ses avocats dénoncent une violation des droits - 27/12/2025

Guinée Bissau - Nomination de Aniza Esteves: « Une option stratégique à la tête de l’agenda économique du pays », selon l’ambassadeur Babacar Sané Bâ

Guinée Bissau - Nomination de Aniza Esteves: « Une option stratégique à la tête de l’agenda économique du pays », selon l’ambassadeur Babacar Sané Bâ - 27/12/2025

L'IPRES et la CSS accélèrent la digitalisation pour améliorer le service aux usagers

L'IPRES et la CSS accélèrent la digitalisation pour améliorer le service aux usagers - 27/12/2025

Guédiawaye : Un boulanger de 21 ans écroué pour des lives TikTok obscènes

Guédiawaye : Un boulanger de 21 ans écroué pour des lives TikTok obscènes - 27/12/2025

Koumpentoum - un berger explique le meurtre de son frère : « J’avais bu un litre de whisky! »

Koumpentoum - un berger explique le meurtre de son frère : « J’avais bu un litre de whisky! » - 27/12/2025

Traite de Personnes à Kédougou : Esther John alias Aïcha arretée par la Dnlt pour prostitution forcée

Traite de Personnes à Kédougou : Esther John alias Aïcha arretée par la Dnlt pour prostitution forcée - 27/12/2025

Affaire Aziz Dabala–Waly : l’opposition de sortie du territoire visant Tarba Mbaye levée

Affaire Aziz Dabala–Waly : l’opposition de sortie du territoire visant Tarba Mbaye levée - 27/12/2025

Affaire Farba Ngom : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane recouvrent la liberté

Affaire Farba Ngom : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane recouvrent la liberté - 27/12/2025

Accident mortel à Tocky (Diourbel) / Le bilan s’alourdit : 9 morts enregistrés…

Accident mortel à Tocky (Diourbel) / Le bilan s’alourdit : 9 morts enregistrés… - 26/12/2025

KOLDA : Néné Koïta (responsable Pastef) tacle l’ancien régime et appelle à une massification responsable…

KOLDA : Néné Koïta (responsable Pastef) tacle l’ancien régime et appelle à une massification responsable… - 26/12/2025

Sargal National de la Presse 2025 : 26 doyens honorés, un pont entre générations

Sargal National de la Presse 2025 : 26 doyens honorés, un pont entre générations - 26/12/2025

Merci doyen Mamadou Ly, “Ma Revue de Presse”

Merci doyen Mamadou Ly, “Ma Revue de Presse” - 26/12/2025

Mbacké en deuil/ Adja Adjaratou Nayé Touré, épouse de feu Hadj Bakhao Fall, ancien député, a tiré sa révérence

Mbacké en deuil/ Adja Adjaratou Nayé Touré, épouse de feu Hadj Bakhao Fall, ancien député, a tiré sa révérence - 26/12/2025

10 Jours d’Activisme pour la Petite Enfance : la société civile interpelle sur la protection de l’enfance

10 Jours d’Activisme pour la Petite Enfance : la société civile interpelle sur la protection de l’enfance - 26/12/2025

Thiès: Le préfet interdit les courses de Jakarta et autres motocyclistes

Thiès: Le préfet interdit les courses de Jakarta et autres motocyclistes - 26/12/2025

Cambriolages en série, plus de 24 millions envolés et train de vie suspect : la chute spectaculaire de « Ben » et de sa complice à « Ali Baba »

Cambriolages en série, plus de 24 millions envolés et train de vie suspect : la chute spectaculaire de « Ben » et de sa complice à « Ali Baba » - 26/12/2025

Retrouvé après dix ans de disparition, Massamba Faye meurt seul à l’arrêt 27

Retrouvé après dix ans de disparition, Massamba Faye meurt seul à l’arrêt 27 - 26/12/2025

Affaire Dabala-Gano : Nabou Lèye : « Je n’y suis pour rien. Je n’ai pas tué et je ne sais pas qui a tué »…le dossier s’assombrit

Affaire Dabala-Gano : Nabou Lèye : « Je n’y suis pour rien. Je n’ai pas tué et je ne sais pas qui a tué »…le dossier s’assombrit - 26/12/2025

Réforme du code de la famille - reconnaissance du féminicide: Plusieurs sommités signent un manifeste et lancent

Réforme du code de la famille - reconnaissance du féminicide: Plusieurs sommités signent un manifeste et lancent "Luy Jot Jotna" - 25/12/2025

Cimetière des Abattoirs, mémoire fondatrice de Dakar : le Grand Serigne, Abdoulaye Makhtar Diop défend l’héritage historique

Cimetière des Abattoirs, mémoire fondatrice de Dakar : le Grand Serigne, Abdoulaye Makhtar Diop défend l’héritage historique - 25/12/2025

Entretien des infrastructures routières : La directrice du FERA interpelle le président Bassirou Diomaye Faye

Entretien des infrastructures routières : La directrice du FERA interpelle le président Bassirou Diomaye Faye - 25/12/2025

Fin de tournée en Casamance : Bassirou Diomaye Faye, entre réconciliation et relance économique

Fin de tournée en Casamance : Bassirou Diomaye Faye, entre réconciliation et relance économique - 25/12/2025

Assemblée nationale : La conférence des présidents convoquée ce lundi pour l’examen d’une « affaire en instance »

Assemblée nationale : La conférence des présidents convoquée ce lundi pour l’examen d’une « affaire en instance » - 25/12/2025

Zac Mbao : l’OCRTIS frappe un point de deal et saisit plus de 2,5 kg de kush

Zac Mbao : l’OCRTIS frappe un point de deal et saisit plus de 2,5 kg de kush - 25/12/2025

Trafic de crack à Golf Sud : la Brigade de recherches démantèle un point de deal

Trafic de crack à Golf Sud : la Brigade de recherches démantèle un point de deal - 25/12/2025

RSS Syndication