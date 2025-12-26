KOLDA : Néné Koïta (responsable Pastef) tacle l’ancien régime et appelle à une massification responsable…

Néné Koïta, responsable de Pastef/Kolda n’a pas caressé dans le sens du poils l’ancien régime. Dans son intervention, elle a pointé du doigt l’APR comme seul responsable de « la difficile situation économique actuelle du pays. »

Dans la foulée, elle soutient qu’il n’y a pas d’opposition au vu de la razzia électorale lors de la présidentielle et des législatives. C’est pourquoi, elle précise que le « système » ne peut pas « engloutir le projet », car nous avons tout donné pour le réaliser.

Elle a avancé ces mots lors d'une rencontre organisée par leur parti pour le ralliement de Madame Souadou Baldé, au quartier Bouna Kane.

Cette dernière estime qu’elle s’est longtemps lancée en politique sans réellement s’y identifier. Et rallier le Pastef, selon elle est une meilleure option puisqu’elle soutient que le développement s’inscrira avec la mouvance présidentielle.

À l'en croire toujours, « on pensait en avoir décousu avec ce que je peux appeler le système notamment ceux qui ont détruit le pays. Mais, on voit qu’ils sont en train de revenir par une autre porte. Et, je précise qu’ils ne pourront pas engloutir le projet car nous y avons travaillé ardemment. D’ailleurs, aujourd’hui, il n’y a pas d’opposition car nous avons gagné tout et nous voulons que Pastef/Kolda soit uni pour faire adhérer tout le monde, mais hélas. C’est pourquoi, j’y vais de ma propre stratégie en étant présente dans tous les quartiers pour matérialiser cette ambition…»