Mbacké en deuil/ Adja Adjaratou Nayé Touré, épouse de feu Hadj Bakhao Fall, ancien député, a tiré sa révérence


Mbacké, et plus particulièrement la famille de feu Hadj Bakhao Fall, ancien député à l’Assemblée nationale, est plongée dans le deuil. La triste nouvelle de la disparition de Adja Adjaratou Nayé Touré s’est rapidement répandue dans la ville. Âgée de 83 ans, la défunte laisse derrière elle une famille éplorée.

Ses enfants, petits-enfants, nièces et neveux, notamment Mamadou Ibra Fall, Talibé Traoré, Mouhamadou Fall, Yaye Dior Fall, Daour Fall, Elhadji Ibrahima Fall, Coumba Mbayar Fall, ainsi que toute la famille Fall, lui ont rendu un dernier hommage, après avoir annoncé son rappel à Dieu..

La défunte a été inhumée au cimetière de Ndoyène, à Mbacké.

Que la terre lui soit légère.!
Vendredi 26 Décembre 2025
Amadou Moustapha Mbaye



