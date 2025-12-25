Fin de tournée en Casamance : Bassirou Diomaye Faye, entre réconciliation et relance économique

Le compte à rebours a été lancé ce samedi juste après avoir foulé le tarmac de l’aéroport de Cap-Skirring dans la journée. Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye est venu passer 5 jours afin de longer les routes poussiéreuses de la Casamance, une région meurtrie par plusieurs décennies de conflit. Cette tournée économique, qui s'est déroulée du 20 au 25 décembre, avait pour ambition d'évaluer concrètement l'avancement du « Plan Diomaye pour la Casamance » un programme doté de 53 milliards de francs CFA.







À l’aéroport de Ziguinchor, actuellement, en état avancé de plus de 80%, le président de la République a recueilli les explications des différents intervenants dans ce projet. Il a été révélé que la livraison de cette infrastructure est attendue en avril 2026. Cette visite de constatation s’est tenue en présence du ministre des transports terrestres et aériens, Yankhoba Diemé, du directeur général de l’AIBD et d’autres techniciens. Le président Bassirou Diomaye Faye a pu constater de visu l'état d'avancement des travaux de l’aéroport qui joue un rôle stratégique pour le désenclavement de la région.







Mais c'est dans les zones les plus reculées, celles qui portent encore les stigmates du conflit casamançais, que la visite présidentielle a pris toute sa dimension symbolique. À Dar Es Salam par exemple et dans la zone du Bayotte, au niveau des territoires longtemps sous l'emprise de la rébellion indépendantiste du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel solennel aux dernières factions encore réfractaires au processus de paix. « Le moment est venu de tourner définitivement la page de la violence », avait-il déclaré au deuxième jour de sa visite. Lors de cette tribune, le président Diomaye a appelé à rejoindre le chemin de la réconciliation nationale. Sur place, il a également évalué l'avancement des opérations de déminage humanitaire, un chantier pris en charge par un budget de 10 milliards de francs CFA sur les 53 milliards mobilisés dans le cadre du PDC.







Des infrastructures pour désenclaver la région







À Tanaff toujours, dans le département de Sédhiou, le président a procédé au lancement officiel des travaux d'aménagement de la route Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau. Ce projet évalué à 23,8 milliards de francs CFA pour 26,40 kilomètres de bitume. À Goudomp, la délégation présidentielle a visité l'Hôpital militaire de campagne avant de se rendre au village de Sengher-Diola, symbole poignant des ravages du conflit. Dans cette localité longtemps martyrisée, une école élémentaire flambant neuve témoigne de la volonté de l'État de reconstruire le tissu social.







L’Éducation et l’agriculture au cœur des priorités







Le lundi à Ziguinchor plusieurs annonces ont été faites par le président. Il a d'abord posé la première pierre d'un campus moderne de 10 ha destiné à accueillir un lycée public d'excellence, qui répond aux attentes des familles casamançaises en matière d'éducation de qualité. Mais c'est le lancement de l'extension de l'Agropole du Sud à Baghagha, dans la commune d'Adéane, a particulièrement retenu l'attention lors de cette première tournée. Le budget initial de ce projet agricole structurant a été revu à la hausse, passant de 57 à 109 milliards de francs CFA. L'objectif est de transformer localement 60% de la production agricole de la région, réputée pour la richesse de ses terres. Dans la foulée, Bassirou Diomaye Faye a rencontré les acteurs de la médiation pour la paix en Casamance et leur a réaffirmé son engagement personnel dans le processus de réconciliation.







Le désenclavement routier, un objectif phare







Le mardi 24 décembre, veille de Noël, le président a lancé les travaux d'entretien et de réhabilitation de deux axes routiers essentiels. Il s’agit de la Nationale 6 entre Ziguinchor et Diembéring, et le tronçon Oussouye-Mlomp-Elinkine. Ces chantiers, financés à hauteur de 10 milliards de francs CFA, visent à désengorger les voies de communication et à faciliter les échanges économiques, notamment dans la zone touristique de Cap Skirring.







Des perspectives encourageantes







Au terme de cette tournée marathon, les autorités gouvernementales ont communiqué un taux d'exécution du Plan Diomaye pour la Casamance oscillant entre 39% et 46%. Un chiffre selon les spécialistes à qui nous avons tendu le micro, modeste certes, mais « qui témoigne d'une dynamique enclenchée dans une région longtemps affectée par le conflit. »

