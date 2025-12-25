Zac Mbao : l’OCRTIS frappe un point de deal et saisit plus de 2,5 kg de kush

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération ciblée le 22 décembre 2025, entre 17h30 et 21h30, ayant conduit à l’interpellation de deux individus à Zac Mbao pour trafic de stupéfiants.



Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel fiable signalant l’activité soutenue d’un dealer opérant principalement dans le secteur de Grand Mbao. Un dispositif de surveillance et d’intervention a alors été mis en place par les enquêteurs.



Le premier suspect a été interpellé à sa sortie d’un domicile placé sous surveillance. La fouille effectuée sur lui a permis de découvrir deux sachets de kush pesant respectivement 37 grammes et 20 grammes, plusieurs téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent.



La perquisition de deux studios lui appartenant a permis une saisie beaucoup plus conséquente. Les agents ont mis la main sur 2 kilogrammes supplémentaires de kush, dissimulés dans une cuisine, ainsi que sur du matériel de conditionnement, notamment des balances électroniques, confirmant l’existence d’un trafic structuré.



Au cours de l’opération, un second individu, identifié comme complice et venu s’approvisionner, a également été interpellé sur les lieux. Sa moto scooter a été saisie.



Bilan global de l’opération :

• Drogue : 2,57 kg de kush et des comprimés en cours d’identification

• Numéraire : 2 200 000 FCFA et 500 euros

• Matériel saisi :

• 2 motos scooters

• 4 téléphones portables

• 2 balances de précision

• Des métaux dorés, d’origine suspecte



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’ensemble des produits et objets saisis ont été mis sous scellés pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications du réseau.