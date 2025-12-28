Arbre de Noël 2025 : Dakar Dem Dikk gâte ses enfants

La société nationale de transport public Dakar Dem Dikk a organisé ce samedi 27 décembre l'arbre de Noël des enfants de ses travailleurs à l'esplanade du Stade Dakar Aréna de Diamniadio, présidé par le Directeur général, Assane Mbengue.







S'inscrivant dans un élan de solidarité et d'engagement social, l'événement s'est déroulé dans une atmosphère festive et conviviale, marquée par la création d'un véritable village de Noël. Les enfants ont pu profiter d'une multitude d'activités : jeux gonflables, ateliers de peinture, spectacles de magiciens entre autres ! Les petits et les grands ont passé un moment inoubliable.







Plus de 900 cadeaux ont été distribués aux enfants des braves travailleurs, couronnant ainsi une journée de joie et de partage. L'événement a été marqué par un esprit d'inclusion, faisant que tous les corps de métiers ont eu l'opportunité de faire profiter de la fête à leurs enfants.







Le Directeur général a profité de l'occasion pour remercier ses collaborateurs. « C'est le moment de remercier l'ensemble des collaborateurs de la société devant leurs familles pour l'engagement sans faille pour le Sénégal mais plus particulièrement pour Dem Dikk. Je ne suis qu'un serviteur à la tête de la société et je voudrais que vous sachiez que le pays reconnaît le travail que vous abattez au quotidien », a soutenu Assane Mbengue.







Prenant la parole au nom de l'intersyndical de Dakar Dem Dikk, Masseck Ndiaye a vivement remercié le Directeur général pour les efforts continus menés et a demandé que ces actes de solidarité soient perpétués dans la société. Il a également salué les actes posés par le Directeur général durant l'année 2025 avant de l'inviter à continuer sur cette lancée pour le bien des agents de Dakar Dem Dikk.







Dem Dikk renouvelle ainsi son engagement à être une entreprise citoyenne, proche de ses employés et de leurs familles.

