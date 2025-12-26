Affaire Dabala-Gano : Nabou Lèye : « Je n’y suis pour rien. Je n’ai pas tué et je ne sais pas qui a tué »…le dossier s’assombrit

Le feuilleton judiciaire autour du double meurtre d’Aziz Dabala et de Waly (Boubacar) Gano connaît un nouveau tournant aussi spectaculaire que lourd de conséquences. Selon L’Observateur, l’audition au fond de Nabou Lèye, mercredi, devant le juge d’instruction du 2ᵉ cabinet près le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, s’est soldée par un coup de tonnerre : la célèbre danseuse a de nouveau été placée sous mandat de dépôt, malgré ses dénégations constantes.







Convoquée aux premières heures de la matinée, Nabou Lèye s’est présentée seule au Palais de justice, au volant de son 4x4, sous une escorte sécuritaire impressionnante de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP). Un dispositif révélateur de la sensibilité extrême de ce dossier qui continue de tenir en haleine l’opinion publique. Après plusieurs heures d’un face-à-face tendu avec le magistrat instructeur, prolongé jusque tard dans l’après-midi, la décision est tombée : son contrôle judiciaire a été révoqué. Direction, une nouvelle fois, la prison pour femmes du Camp pénal.







D’après L’Observateur, ce retour en détention intervient dans un contexte d’enquête particulièrement troublé par le revirement d’Amadou Lamine Diaw, alias Modou Lô. Présenté comme le principal suspect et déjà écroué, ce dernier avait initialement revendiqué la paternité exclusive des crimes avant de changer radicalement de version. Dans ses nouvelles déclarations, il met directement en cause Nabou Lèye, affirmant qu’elle aurait agi de concert avec le chanteur Tarba Mbaye pour commanditer l’assassinat.







Le mobile avancé par Modou Lô est d’une gravité extrême : l’existence de vidéos compromettantes que détenait Aziz Dabala. Plus accablant encore, le suspect soutient que Nabou Lèye et Tarba Mbaye auraient été présents sur les lieux du crime et auraient même participé à l’exécution des deux victimes en portant le coup final.







Entendue au fond pour la première fois, Nabou Lèye est restée droite dans ses bottes. « Je n’y suis pour rien. Je n’ai pas tué et je ne sais pas qui a tué », aurait-elle martelé devant le juge, selon les informations rapportées par L’Observateur. Elle a ensuite été confrontée directement à Modou Lô, qui a maintenu l’intégralité de ses accusations. Face à lui, la danseuse n’a pas varié dans sa défense, niant toute implication tout au long de la confrontation.







Malgré ces dénégations, le juge d’instruction a estimé nécessaire de la renvoyer en détention, relançant ainsi les interrogations autour de ce dossier tentaculaire. Une décision d’autant plus surprenante que, selon des sources proches de l’enquête citées par L’Observateur, une contre-expertise d’éléments techniques serait susceptible de disculper Nabou Lèye.







Parallèlement, le chanteur Tarba Mbaye, également cité dans cette affaire, a été auditionné par la Division des investigations criminelles (DIC) puis libéré sous convocation. Toutefois, des sources judiciaires concordantes indiquent que son passage prochain devant le juge d’instruction semble inévitable. Il appartiendra alors au magistrat de statuer sur son sort, au regard des lourdes accusations qui ont déjà valu à Nabou Lèye un retour derrière les barreaux.

