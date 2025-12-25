Entretien des infrastructures routières : La directrice du FERA interpelle le président Bassirou Diomaye Faye

À l’occasion du lancement des travaux de réhabilitation de la route Ziguinchor-Cap Skirring, la directrice du Fonds d'Entretien Routier autonome (FERA) a interpellé le président de la République sur la sécurisation du budget destiné à l’entretien des routes.
Soukèye Diop prône un financement pérenne : « aujourd’hui quand on construit des routes, c’est pour une durée déterminée. Mais pour que cette durée de vie soit respectée, il faut que l’entretien soit assuré avec les moyens disponibles. »
Soukèye Diop a également, devant le ministre des infrastructures, Déthié Fall, rappelé la nécessité de multiplier les moyens financiers afin de permettre à la structure qu’elle dirige, de poursuivre sa mission d’entretien.
