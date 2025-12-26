Thiès: Le préfet interdit les courses de Jakarta et autres motocyclistes

Dans un arrêté rendu public ce vendredi 26 décembre 2025, le préfet de Thiès, a annoncé l'interdiction des courses de Jakarta et autres motocyclistes dans tout le département.

À ce titre, l'autorité préfectorale a déclaré que cette décision est motivée pour des raisons de sécurité. " Pour les motifs de sécurité publique, sont interdits les courses et les rodéos des jakartamen et autres motocyclistes dans le département de Thiès", a-t-on lu.

L'arrêté de préciser que " tout contrevenant sera puni conformément aux dispositions du code pénal". Et le commissaire central et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Thiès sont chargés de l'exécution de cet arrêté...