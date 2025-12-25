Cimetière des Abattoirs, mémoire fondatrice de Dakar : le Grand Serigne, Abdoulaye Makhtar Diop défend l’héritage historique

Sous l’autorité du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, de l’Imam Ratib et Ndeye Dji Rew et Saltigué de Dakar,… la Collectivité Léboue a lancé un appel solennel à tous les Dakarois pour un grand nettoyage du Cimetière des Abattoirs, ce jeudi 25 décembre 2025. Bien plus qu’une opération de désherbage, cet acte fort s’inscrit dans une tradition séculaire de préservation d’un lieu sacré, symbole vivant de l’histoire spirituelle, coutumière et politique de Ndakarou.







Ouvert en 1912 grâce au don de onze titres fonciers par de grandes familles lébous, ce cimetière relève depuis toujours de l’autorité morale de la Collectivité Lébou. Fusionnés pour former le titre foncier 710, ces terrains témoignent d’un sacrifice historique consenti par des notables visionnaires tels que Mapathé Mbaye ou le Grand Serigne Alpha Diol. Ce site, accompagné au fil du temps par la Commune de Dakar et des mouvements citoyens engagés, demeure un espace de responsabilité collective et de fidélité à la parole donnée par les anciens.



Lieu de mémoire nationale, le Cimetière des Abattoirs abrite les tombes de figures majeures de l’histoire du Sénégal, chefs coutumiers, dignitaires religieux, responsables politiques et personnalités emblématiques comme Lamine Gueye,Blaise Diagne… En appelant à son entretien, la Collectivité Léboue rappelle une vérité essentielle, honorer les morts, c’est protéger l’âme de Dakar.

