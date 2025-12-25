Trafic de crack à Golf Sud : la Brigade de recherches démantèle un point de deal

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a procédé, le 19 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de crack, à l’issue d’une opération menée sur la base d’un renseignement opérationnel précis.



Selon les informations recueillies, les services de police avaient été alertés de l’existence d’un réseau actif de trafic de cocaïne opérant aux abords d’une pharmacie située dans le secteur de Golf. Face à la gravité des faits signalés, la Brigade de recherches a été immédiatement mobilisée.



L’intervention a permis l’arrestation d’un suspect trouvé en possession de vingt-six (26) pierres de crack, prêtes à être écoulées. Le mis en cause a été placé en garde à vue avant d’être déféré devant le parquet compétent.



L’enquête se poursuit afin d’identifier et de démanteler l’ensemble du réseau de trafic auquel le suspect serait lié.