Retrouvé après dix ans de disparition, Massamba Faye meurt seul à l’arrêt 27


C’est une histoire bouleversante, faite d’attente interminable, d’espoirs fragiles et de retrouvailles manquées, qui s’est achevée dans le drame à Wakhinane-Nimzatt, dans la commune de Guédiawaye. Mercredi soir, à l’arrêt de bus 27 du marché Boubess, Massamba Faye, 46 ans, recherché depuis plus de dix ans par sa famille, a été retrouvé sans vie, allongé à même le sol, en pleine rue.

 

Originaire de Yeumbeul-Route de Boune, Massamba Faye avait disparu des radars familiaux peu après le décès de ses parents en 2005. Devenu disciple « Baye Fall », il avait progressivement rompu tout contact avec les siens, laissant derrière lui des frères et sœurs prisonniers d’une longue et douloureuse incertitude. Pendant plus d’une décennie, sa famille n’a jamais cessé de le chercher : signalements dans plusieurs commissariats, démarches dans les hôpitaux, alertes auprès des délégués de quartier de toute la banlieue dakaroise, voyages répétés jusqu’à Touba où il était parfois aperçu dans des daaras coraniques. Mais à chaque piste, Massamba semblait se volatiliser, comme s’il fuyait toute tentative de retrouvailles.

 

Selon L’observateur, Des témoignages faisaient état de sa présence occasionnelle dans des cortèges « Baye Fall ». Chaque fois, des proches se déplaçaient, sans jamais parvenir à le retrouver. Jusqu’à ce que le destin, brutalement, accélère le cours des événements cette semaine.

 

Mercredi, un vendeur de café bien connu à l’arrêt 27 du marché Boubess contacte Ch. Faye, le jeune frère de Massamba. Il dispose de son numéro grâce à une cousine de la famille vivant dans le secteur, qui avait reconnu Massamba quelques mois plus tôt. Le message est alarmant : Massamba se trouve dans les parages, mais son état physique est jugé critique.

 

Après avoir alerté le reste de la famille, Ch. Faye se rend sur place le jeudi aux environs de 13 heures. Il découvre alors une réalité déchirante. Depuis trois à quatre mois, son frère aîné vivait là, sans domicile fixe, dormant à côté de l’arrêt de bus. L’homme qu’il retrouve est méconnaissable : amaigri à l’extrême, visiblement très malade, couché à même le sol et exposé au froid. L’émotion est intense.

 

Massamba Faye se plaint de douleurs thoraciques et peine à parler, épuisé. Son jeune frère lui achète du lait, qu’il parvient à avaler, puis des bananes qu’il vomit presque aussitôt. Bouleversé par l’état critique de son aîné, Ch. Faye appelle immédiatement les autres membres de la famille afin de mobiliser des moyens pour une évacuation urgente à l’hôpital. Il s’éloigne quelques instants, promettant de revenir rapidement.

 

Mais ce départ sera leur dernier échange.

 

Environ une heure plus tard, aux alentours de 17 heures, Massamba Faye rend l’âme, seul, dans la rue, à l’endroit même où il survivait depuis des mois. Alertés, les sapeurs-pompiers, accompagnés des éléments du poste de police de Wakhinane-Nimzatt, se rendent sur les lieux pour constater le décès et procéder à l’enlèvement du corps. Une réquisition policière est établie pour le transfert de la dépouille à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où une autopsie devra déterminer les causes exactes de la mort.

Vendredi 26 Décembre 2025
