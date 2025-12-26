Accident mortel à Tocky (Diourbel) / Le bilan s’alourdit : 9 morts enregistrés…

Le bilan du choc mortel qui s’est produit cet après-midi du vendredi dans la commune de Tocky s’est alourdi. Il est passé à 9 morts. En effet, deux blessés ont succombé à l'hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel
Pour rappel, dans cet accident d’une rare violence, deux véhicules sont entrés en collision causant ce lourd bilan.
