Accident mortel à Tocky (Diourbel) / Le bilan s’alourdit : 9 morts enregistrés…

Le bilan du choc mortel qui s’est produit cet après-midi du vendredi dans la commune de Tocky s’est alourdi. Il est passé à 9 morts. En effet, deux blessés ont succombé à l'hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel







Pour rappel, dans cet accident d’une rare violence, deux véhicules sont entrés en collision causant ce lourd bilan.

