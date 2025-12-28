« Résistance » : un livre pour graver l’histoire du Pastef dans la mémoire collective

Le livre intitulé « Résistance » a été officiellement présenté ce samedi lors d’une cérémonie présidée par El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale. L’ouvrage, signé Ibrahima Diallo, chef de la cellule média et communication gouvernementale, se veut un témoignage sur le parcours du Président Ousmane Sonko et du parti Pastef-Les Patriotes.







Lors de la cérémonie de présentation, l’auteur a justifié sa démarche par un impératif mémoriel. « Résistance est un ouvrage qui rend hommage au Président Ousmane Sonko et au Pastef-Les Patriotes », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de documenter cette période de l’histoire politique sénégalaise. Selon Ibrahima Diallo, plusieurs facteurs sont à prendre en considération dans cet ouvrage : « c’est un livre qui fixe nos souffrances avec des mots dans la mémoire collective du Sénégal », a-t-il poursuivi , insistant sur la dimension testimoniale de son œuvre.







L’auteur a notamment mis en avant la volonté de préserver une trace indélébile des événements vécus par le mouvement politique actuellement au pouvoir. « Il nous fallait donc écrire pour que l’histoire ne soit jamais falsifiée… », a-t-il affirmé, exprimant la crainte d’une réécriture ultérieure de cette période.

