Affaire Aziz Dabala–Waly : l’opposition de sortie du territoire visant Tarba Mbaye levée


L’opposition de sortie du territoire qui visait le chanteur Tarba Mbaye a été levée, lui permettant de quitter le Sénégal. L’artiste a effectivement voyagé après la restitution de son passeport, selon des sources concordantes, informe  le journal Libération. 

Son nom avait été Impliqué dans l’affaire du double meurtre de Technopole. Le chanteur Tarba Mbaye avait été placé sous mandat de dépôt aux côtés de Nabou Lèye, sur la base des accusations portées par Mamadou Lamine Diaw, lequel a par la suite reconnu Nabou Lèye en prison. Cette reconnaissance avait conduit à l’incarcération de cette dernière.

Libéré après son audition, Tarba Mbaye est resté soumis à une interdiction de sortie du territoire, mesure conservatoire décidée dans le cadre de l’instruction judiciaire. Après plusieurs démarches, cette opposition a finalement été levée par les autorités compétentes.

Selon les informations rapportées, le chanteur s’est présenté dans un premier temps à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), où il avait été initialement bloqué. Ce n’est qu’après vérification et confirmation de la levée de la mesure qu’il a pu embarquer et quitter le territoire national.

Pour rappel, Tarba Mbaye avait été arrêté à l’AIBD avant d’être conduit à la Division des investigations criminelles (DIC), dans le cadre de cette affaire très médiatisée qui continue de susciter un vif intérêt auprès de l’opinion publique.

Samedi 27 Décembre 2025
