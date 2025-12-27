L'IPRES et la CSS accélèrent la digitalisation pour améliorer le service aux usagers

Selon Pape Cheikh Seck, Directeur du recouvrement de l'IPRES, l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) ont lancé une initiative conjointe pour digitaliser leurs processus et offrir un service public de qualité aux usagers. Cette collaboration permet aux deux institutions de partager un système d'information mutualisé qui simplifie les formalités administratives et améliore la qualité du service rendu.







Grâce à ce système, les employeurs peuvent désormais effectuer leurs déclarations et demandes de services en ligne, réduisant ainsi les délais de traitement. Les travailleurs bénéficieront également d'un espace salarié en ligne qui leur permettra de consulter leur compte individuel, vérifier leur situation et identifier les éventuels trous de carrière.







Il souligne que cette digitalisation permettra de résoudre les problèmes de gestion des carrières et de retraite, qui sont souvent compliqués pour les travailleurs. « Nous allons déployer un projet 'après-retraite' pour 2026, qui consistera à contacter les retraitables six mois avant leur retraite pour les aider à reconstituer leur carrière et valider leur compte », a-t-il annoncé.







Pape Cheikh Seck précise que cette initiative vise à anticiper les corrections nécessaires et à accélérer le traitement des dossiers de retraite. Les usagers sont invités à visiter le centre de l'IPRES et de la CSS pour découvrir les nouveaux services offerts et participer à la digitalisation de la sécurité sociale au Sénégal. Il considère que cette collaboration est un pas important vers une gestion plus efficace et plus transparente de la sécurité sociale au Sénégal.

